Карантин на Донбассе. Пункты проуска на линии разграничения готовят к открытию

Иллюстративное фото - пресс-центр Госпогранслужбы

Пункты пропуска через линию разграничения на Донбассе, которые закрыты из-за коронавирусного карантина, готовят к открытию после 10 июня. Об этом сообщил на селекторном совещании с президентом главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, передает пресс-служба главы государства.

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При это не уточняется, какие именно пункты будут открыты и, в каком режиме начнут работать.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось "неплохо" пройти первую волну эпидемии коронавируса. На совещании также отмечалось, что во всех областях, кроме Львовской, Черновицкой, Ровенской, состоялся переход к адаптивному карантину и почти все регионы готовы к третьему этапу ослабления ограничений.

20 мая правительство продлило коронавирусный карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

28 мая в Национальной академии наук заявили, что Украина прошла пик эпидемии коронавируса и уже вышла из плато, которое длилось две недели в мае.

С 1 июня стартовал новый этап ослабления ограничений - что разрешат открыть.

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