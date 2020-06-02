Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Карантин на Донбассе. Пункты проуска на линии разграничения готовят к открытию

Карантин на Донбассе. Пункты проуска на линии разграничения готовят к открытию - Фото
Иллюстративное фото - пресс-центр Госпогранслужбы
02.06.2020, 14:40

Пункты пропуска через линию разграничения должны открыть после 10 июня. Президент Зеленский сказал, что Украина "неплохо" прошла первую волну эпидемии

Пункты пропуска через линию разграничения на Донбассе, которые закрыты из-за коронавирусного карантина, готовят к открытию после 10 июня. Об этом сообщил на селекторном совещании с президентом главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, передает пресс-служба главы государства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

При это не уточняется, какие именно пункты будут открыты и, в каком режиме начнут работать.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось "неплохо" пройти первую волну эпидемии коронавируса. На совещании также отмечалось, что во всех областях, кроме Львовской, Черновицкой, Ровенской, состоялся переход к адаптивному карантину и почти все регионы готовы к третьему этапу ослабления ограничений.

  • 20 мая правительство продлило коронавирусный карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.
  • 28 мая в Национальной академии наук заявили, что Украина прошла пик эпидемии коронавируса и уже вышла из плато, которое длилось две недели в мае.
  • С 1 июня стартовал новый этап ослабления ограничений - что разрешат открыть.

Читайте также: Коронавирус. Ляшко объяснил, почему в Украине много медиков заболели COVID-19

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
карантин коронавирус Донбасс линия разграничения кпп пункт пропуска
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 