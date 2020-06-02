Карантин на Донбассе. Пункты проуска на линии разграничения готовят к открытию

Пункты пропуска через линию разграничения на Донбассе, которые закрыты из-за коронавирусного карантина, готовят к открытию после 10 июня. Об этом сообщил на селекторном совещании с президентом главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, передает пресс-служба главы государства.
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При это не уточняется, какие именно пункты будут открыты и, в каком режиме начнут работать.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось "неплохо" пройти первую волну эпидемии коронавируса. На совещании также отмечалось, что во всех областях, кроме Львовской, Черновицкой, Ровенской, состоялся переход к адаптивному карантину и почти все регионы готовы к третьему этапу ослабления ограничений.
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