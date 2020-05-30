Коронавирус. Ляшко объяснил, почему в Украине много медиков заболели COVID-19

В Украине медики заражаются коронавирусной инфекцией COVID-19 из-за того, что раньше не уделялось достаточного внимания распространению болезней внутри больниц. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал главный санврач Виктор Ляшко.
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"Не было разработано маршрутов пациентов, не было зонирования, четкой зоны, где опасно, где безопасно чистая зона, вопрос выходов из боксов и заходов в ординаторские, как оно это все должно происходить, где должна проводиться дезинфекция - все это было только в учебных процессах, а на практике инфекционная служба была неготова", - сказал он.
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Медик добавил, что на эту ситуацию влияли разные факторы.
"Регистрация случаев внутрибольничных болезней у нас была ниже европейского уровня. Это точно. Не обращали внимания. И различные факторы на это повлияли, в том числе и покупка лекарственных средств непосредственно пациентом, антибиотиков, лекарств последних поколений и тому подобное", - пояснил главный санврач.
В целом, по словам Ляшко, заражение медиков – комплексная проблема, которая присутствует и в других странах. В то же время показатели Украины он назвал высокими: 20% всех зараженных в стране составляет медперсонал.
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