Коронавирус. Ляшко объяснил, почему в Украине много медиков заболели COVID-19

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине медики заражаются коронавирусной инфекцией COVID-19 из-за того, что раньше не уделялось достаточного внимания распространению болезней внутри больниц. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

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"Не было разработано маршрутов пациентов, не было зонирования, четкой зоны, где опасно, где безопасно чистая зона, вопрос выходов из боксов и заходов в ординаторские, как оно это все должно происходить, где должна проводиться дезинфекция - все это было только в учебных процессах, а на практике инфекционная служба была неготова", - сказал он.

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Медик добавил, что на эту ситуацию влияли разные факторы.

"Регистрация случаев внутрибольничных болезней у нас была ниже европейского уровня. Это точно. Не обращали внимания. И различные факторы на это повлияли, в том числе и покупка лекарственных средств непосредственно пациентом, антибиотиков, лекарств последних поколений и тому подобное", - пояснил главный санврач.

В целом, по словам Ляшко, заражение медиков – комплексная проблема, которая присутствует и в других странах. В то же время показатели Украины он назвал высокими: 20% всех зараженных в стране составляет медперсонал.

20 мая правительство продлило коронавирусный карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

28 мая в Национальной академии наук заявили, что Украина прошла пик эпидемии коронавируса и уже вышла из плато, которое длилось две недели в мае.

На утро 30 мая в Украине заболели коронавирусной инфекцией 23 204 человека, из них 9311 выздоровели, летальных случаев - 696.

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