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Ляшко о второй волне COVID-19: Будем предлагать другую стратегию борьбы

Ляшко о второй волне COVID-19: Будем предлагать другую стратегию борьбы - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)
29.05.2020, 07:05

Главный саврач Виктор Ляшко не исключает вторую волну коронавируса осенью этого года

В Украине будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 во время возможной второй волны. Об этом в эфире телеканала Прямой заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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Главный санврач считает, что Украине нужно готовиться ко второй волне COVID-19, поскольку осенью этого года она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

"Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить cнова тотальный карантин", - отметил Ляшко.

По его словам, когда Украина в первый раз заходила в тотальный карантин, постепенно ослабляла меры. "Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна", - сказал Ляшко.

Он добавил, что нужно предотвратить наслоение разных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.

  • В Минздраве рассказали, как по мере прохождения этапов адаптивного карантина будет возобновляться социальная и экономическая жизнь в Украине. 
  • 28 мая Ляшко заявил, что пока рано говорить о дате нулевой статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине.

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Арина Толина
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Виктор Ляшко коронавирус COVID-19 вторая волна
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