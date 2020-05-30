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COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в двух областях и Киеве

COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в двух областях и Киеве - Фото
Фото: Виктор Ляшко/Facebook
30.05.2020, 09:59

По данным Минздрава, в Киеве за сутки - 55 новых случаев инфицирования коронавирусом

За минувшие сутки больше всего новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы во Львовской области (56), Ровенской (52) и Киеве (55). Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Данные по областям:

  • Винницкая - 958 (555 выздоровели);
  • Волынская - 887 (255 выздоровели);
  • Днепропетровская - 933 (264 выздоровели);
  • Донецкая- 158 (82 выздоровели);
  • Житомирская- 699 (416 выздоровели);
  • Закарпатская - 1171 (405 выздоровели);
  • Запорожская  - 440 (248 выздоровели);
  • Ивано-Франковская - 1379 (818 выздоровели);
  • Киев - 2904 (637 выздоровели);
  • Киевская - 1556 (394 выздоровели);
  • Кировоградская - 506 (398 выздоровели);
  • Луганская - 46 (39 выздоровели);
  • Львовская - 1619 (379 выздоровели);
  • Николаевская  - 288 (152 выздоровели);
  • Одесская  - 883 (208 выздоровели);
  • Полтавская - 268 (244 выздоровели);
  • Ровенская  - 1680 (869 выздоровели);
  • Сумская - 168 (141 выздоровели);
  • Тернопольская  - 1160 (905 выздоровели);
  • Харьковская  - 1025 (242 выздоровели);
  • Херсонская  - 178 (161 выздоровели);
  • Хмельницкая  - 432 (232 выздоровели);
  • Черкасская  - 401 (300 выздоровели);
  • Черновицкая  - 3306 (904 выздоровели);
  • Черниговская  - 159 (63 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Карта по областям

Фото: Центр общественного здоровья

  • На утро 30 мая в Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 393 человек (29 мая – 429), умерли 17 человек, выздоровели 377 пациентов.
Арина Толина
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