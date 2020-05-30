COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в двух областях и Киеве

За минувшие сутки больше всего новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы во Львовской области (56), Ровенской (52) и Киеве (55). Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Данные по областям:
- Винницкая - 958 (555 выздоровели);
- Волынская - 887 (255 выздоровели);
- Днепропетровская - 933 (264 выздоровели);
- Донецкая- 158 (82 выздоровели);
- Житомирская- 699 (416 выздоровели);
- Закарпатская - 1171 (405 выздоровели);
- Запорожская - 440 (248 выздоровели);
- Ивано-Франковская - 1379 (818 выздоровели);
- Киев - 2904 (637 выздоровели);
- Киевская - 1556 (394 выздоровели);
- Кировоградская - 506 (398 выздоровели);
- Луганская - 46 (39 выздоровели);
- Львовская - 1619 (379 выздоровели);
- Николаевская - 288 (152 выздоровели);
- Одесская - 883 (208 выздоровели);
- Полтавская - 268 (244 выздоровели);
- Ровенская - 1680 (869 выздоровели);
- Сумская - 168 (141 выздоровели);
- Тернопольская - 1160 (905 выздоровели);
- Харьковская - 1025 (242 выздоровели);
- Херсонская - 178 (161 выздоровели);
- Хмельницкая - 432 (232 выздоровели);
- Черкасская - 401 (300 выздоровели);
- Черновицкая - 3306 (904 выздоровели);
- Черниговская - 159 (63 выздоровели).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Фото: Центр общественного здоровья
- На утро 30 мая в Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 393 человек (29 мая – 429), умерли 17 человек, выздоровели 377 пациентов.
Арина Толина