COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в двух областях и Киеве

Фото: Виктор Ляшко/Facebook

За минувшие сутки больше всего новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы во Львовской области (56), Ровенской (52) и Киеве (55). Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Данные по областям:

Винницкая - 958 (555 выздоровели);

Волынская - 887 (255 выздоровели);

Днепропетровская - 933 (264 выздоровели);

Донецкая- 158 (82 выздоровели);

Житомирская- 699 (416 выздоровели);

Закарпатская - 1171 (405 выздоровели);

Запорожская - 440 (248 выздоровели);

Ивано-Франковская - 1379 (818 выздоровели);

Киев - 2904 (637 выздоровели);

Киевская - 1556 (394 выздоровели);

Кировоградская - 506 (398 выздоровели);

Луганская - 46 (39 выздоровели);

Львовская - 1619 (379 выздоровели);

Николаевская - 288 (152 выздоровели);

Одесская - 883 (208 выздоровели);

Полтавская - 268 (244 выздоровели);

Ровенская - 1680 (869 выздоровели);

Сумская - 168 (141 выздоровели);

Тернопольская - 1160 (905 выздоровели);

Харьковская - 1025 (242 выздоровели);

Херсонская - 178 (161 выздоровели);

Хмельницкая - 432 (232 выздоровели);

Черкасская - 401 (300 выздоровели);

Черновицкая - 3306 (904 выздоровели);

Черниговская - 159 (63 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Фото: Центр общественного здоровья

На утро 30 мая в Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 393 человек (29 мая – 429), умерли 17 человек, выздоровели 377 пациентов.