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Коронавирус. В Украине снижается количество новых случаев

Коронавирус. В Украине снижается количество новых случаев - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
30.05.2020, 09:26

За минувшие сутки выздоровели 377 пациентов

По данным на утро 30 мая в Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 393 человек (29 мая – 429), умерли 17 человек, выздоровели 377 пациентов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения коронавируса СНБО.

Всего за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 23 204 человека, из них 9311 выздоровели, летальных случаев - 696.

29 мая было зафиксировано десять летальных случаев, 495 человек выздоровели.

Данные с временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса отсутствуют

  • 20 мая правительство продлило коронавирусный карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.
  • 28 мая в Национальной академии наук заявили, что Украина прошла пик эпидемии коронавируса и уже вышла из плато, которое длилось две недели в мае.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Арина Толина
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