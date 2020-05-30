Коронавирус. В Украине снижается количество новых случаев

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По данным на утро 30 мая в Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 393 человек (29 мая – 429), умерли 17 человек, выздоровели 377 пациентов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения коронавируса СНБО.

Всего за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 23 204 человека, из них 9311 выздоровели, летальных случаев - 696.

29 мая было зафиксировано десять летальных случаев, 495 человек выздоровели.

Данные с временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса отсутствуют

20 мая правительство продлило коронавирусный карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

в Национальной академии наук заявили , что Украина прошла пик эпидемии коронавируса и уже вышла из плато, которое длилось две недели в мае. 28 мая

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