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Коронавирус. В Украине сократилось число болеющих COVID-19 - динамика эпидемии

Коронавирус. В Украине сократилось число болеющих COVID-19 - динамика эпидемии - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
29.05.2020, 09:17

За время эпидемии коронавируса в Украине заболели 22 811 человек, умерли 697 пациентов с COVID-19. За сутки стало на 76 меньше активных больных

За последние сутки число болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине сократилось на 76 человек. Об этом говорится в данных системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.

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За сутки выявили 429 новых заболевших (477 - сутками ранее), 10 умерших (11), 495 выздоровевших (44). Сейчас на активной стадии болезни находятся 13 198 пациентов, что на 76 меньше, чем было сутками ранее.

Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге сказал, что наблюдается "очень хорошая" тенденция, когда число выздоровевших за сутки превышает число новых заболевших.

Наибольшее число новых заболевших зафиксировали в Киеве, Львовской, Черновицкой и Ровенской областях. Ни одного нового инфицированного не было в Черкасской, Полтавской, Херсонской и Донецкой областях.

Всего с момента регистрации первого заболевшего в Украине диагноз COVID-19 поставили 22 811 больным. 679 пациентов умерли, 8934 человек выздоровели. 

Данные с временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса отсутствуют. 

  • 20 мая правительство продлило коронавирусный карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.
  • Вчера в Национальной академии наук заявили, что Украина прошла пик эпидемии коронавируса и уже вышла из плато, которое длилось две недели в мае.

Смотрите также: Коронавирус. В мире – антирекорд по числу новых больных COVID-19 в сутки

Марк Сировой
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Украина коронавирус COVID-19
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