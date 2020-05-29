Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В мире – антирекорд по числу новых больных COVID-19 в сутки

Коронавирус. В мире – антирекорд по числу новых больных COVID-19 в сутки - Фото
Медик в защитном костюме (Иллюстративное фото: Lynn Bo Bo/EPA)
29.05.2020, 07:50

Коронавирус выявили почти у 6 млн человек. В США, Бразилии и России зафиксировали больше всего в мире заболевших COVID-19.

За последние сутки (для определения временных рамок использовалось время по Гринвичу GMT+00) выявили 116 304 новых больных коронавирусной инфекцией COVID-19, что является наибольшим показателем с 22 января. Об этом говорится в данных, которые сведены на портале Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего в мире зафиксировали 5 900 907 инфицированных и 361 304 смертей, 2 577 250 человек выздоровели. США, Бразилия и Россия – мировые лидеры по числу заболевших в стране.

Топ-5 стран, где выявили больше всего больных COVID-19:

1. США - 1 768 461 заболевших (+22 568 за последние сутки), 103 330 умерших (+1223), 498 725.

2. Бразилия – 438 812 инфицированных (+24 151), 26 764 летальных исходов (+1067).

3. Россия – 438 812 больных с коронавирусом (+8371), 4142 умерших (+174), 150 993 человек выздоровели.

4. Испания – 284 986 (+1137), 27 119 (нет данных), 196 958.

5. Великобритания  - 269 127 (+1887), 37 837 (+377), данные о выздоровевших не сообщаются.

В топ-10 также вошли Италия, Франция, Германия, Индия и Турция. Более 100 000 больных зафиксировано еще в Иране и Перу.

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
Россия пандемия коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 