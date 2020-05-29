Коронавирус. В мире – антирекорд по числу новых больных COVID-19 в сутки

Медик в защитном костюме (Иллюстративное фото: Lynn Bo Bo/EPA)

За последние сутки (для определения временных рамок использовалось время по Гринвичу GMT+00) выявили 116 304 новых больных коронавирусной инфекцией COVID-19, что является наибольшим показателем с 22 января. Об этом говорится в данных, которые сведены на портале Worldometers.

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Всего в мире зафиксировали 5 900 907 инфицированных и 361 304 смертей, 2 577 250 человек выздоровели. США, Бразилия и Россия – мировые лидеры по числу заболевших в стране.

Топ-5 стран, где выявили больше всего больных COVID-19:

1. США - 1 768 461 заболевших (+22 568 за последние сутки), 103 330 умерших (+1223), 498 725.

2. Бразилия – 438 812 инфицированных (+24 151), 26 764 летальных исходов (+1067).

3. Россия – 438 812 больных с коронавирусом (+8371), 4142 умерших (+174), 150 993 человек выздоровели.

4. Испания – 284 986 (+1137), 27 119 (нет данных), 196 958.

5. Великобритания - 269 127 (+1887), 37 837 (+377), данные о выздоровевших не сообщаются.

В топ-10 также вошли Италия, Франция, Германия, Индия и Турция. Более 100 000 больных зафиксировано еще в Иране и Перу.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

25 мая ВОЗ приостанавила испытания гидроксихлорохина в лечении коронавируса после публикации в журнале о том, что этот препарат бесполезен при COVID-19.

Испания пересмотрела статистику по COVID-19: умерших оказалось на 2000 меньше.