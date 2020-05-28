Вспышка коронавируса. В Южной Корее частично возобновили карантин

Коронавирус в Южной Корее (фото - ЕРА)

В столичном округе Южной Кореи, где проживают около 51 млн человек, повторно ввели некоторые карантинные ограничения из-за крупнейшего скачка заболеваемости коронавирусной болезнью за последние почти два месяца. Об этом сообщает The Guardian.

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С пятницы и до 14 июня снова будут закрыты музеи, парки и художественные галереи. Компаниям настоятельно рекомендуется ввести гибкий рабочий график и другие меры предосторожности.

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Жителям Сеула также было рекомендовано не посещать общественные места, включая рестораны и бары. Религиозным учреждениям рекомендуют проявлять повышенную бдительность в отношении карантинных мер.

"Следующие две недели имеют решающее значение для предотвращения распространения инфекции в столичном регионе. Нам придется вернуться к социальному дистанцированию, если мы потерпим неудачу", - сказал министр здравоохранения Пак Нын Ху.

За прошлые сутки в Южной Корее зафиксировали 79 новых заболевших COVID-19, 67 из них – в Сеуле.

Более половины первых зараженных были последователеми учения "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи". На лидеров секты подали иск за убийство. Южная Корея была одним из первых очагов коронавирусной болезни: в феврале инфекция начала распространяться среди членов религиозной секты.

В марте власти сообщали в среднем по 500 новых инфицированных в сутки, пока заболеваемость не начала падать в апреле, передает The Guardian.

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