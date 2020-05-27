Ослабили карантин 18 мая. В Армении заявили о второй волне коронавируса

Никол Пашинян (Скриншот видео Novosti-Armenia/Youtube)

Армения, ослабившая карантинные ограничения 18 мая, столкнулась со второй волной эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает Новости-Армения.

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"К сожалению, мы должны зафиксировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса", - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что правительство не сомневается, что введенные в связи с эпидемией правила соответствуют ситуации и эффективны, но есть проблемы с качеством соблюдения ограничений.

Пашинян сообщил, что принятые ранее административные рычаги будут усилены.

"Сегодня начались рейды в разных частях страны, касающиеся соблюдения правил как физическими, так и юридическими лицами. Ужесточенные проверки будут производиться на межобластных дорогах, вплоть до установления КПП для проверки ношения масок пассажирами", - сказал премьер-министр Армении.

16 марта в Армении в связи с эпидемией коронавируса был объявлен режим чрезвычайного положения на месяц.

13 апреля армянское правительство продлило режим ЧП на месяц – до 14 мая, а затем еще на месяц – до 13 июня.

4 мая были сняты введенные с 24 марта ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности.

18 мая в Армении возобновили работу общественного транспорта, спортзалов, детсадов и объектов общепита.

По состоянию на 27 мая в Армении зафиксированы 7774 подтвержденных случая коронавируса, умерли 98 человек, вылечились 3255 пациентов.

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