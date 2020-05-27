Ослабили карантин 18 мая. В Армении заявили о второй волне коронавируса

Армения, ослабившая карантинные ограничения 18 мая, столкнулась со второй волной эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает Новости-Армения.
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"К сожалению, мы должны зафиксировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса", - сказал Пашинян.
Премьер-министр отметил, что правительство не сомневается, что введенные в связи с эпидемией правила соответствуют ситуации и эффективны, но есть проблемы с качеством соблюдения ограничений.
Пашинян сообщил, что принятые ранее административные рычаги будут усилены.
"Сегодня начались рейды в разных частях страны, касающиеся соблюдения правил как физическими, так и юридическими лицами. Ужесточенные проверки будут производиться на межобластных дорогах, вплоть до установления КПП для проверки ношения масок пассажирами", - сказал премьер-министр Армении.
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