Члены секты, которая заразила коронавирусом тысячи корейцев, посещали Ухань

Два члена секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи", с которой началось широкомасштабное распространение коронавируса в Южной Корее, посещали эпицентр вспышки COVID-19 – китайский город Ухань. Об этом пишет BBC News со ссылкой на Корейский центр контроля и профилактики заболеваний.
Сообщается, что один из них заразился коронавирусом. Пока точно не ясно, когда именно члены секты посещали Ухань.
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Более половины всех случаев заражения в Южной Корее связаны с сектой. Медики опросили всех 230 000 ее членов. 9000 опрошенных сказали, что у них проявляются симптомы заражения.
Лидер секты Ли Ман Хи извинился за вспышку заражения, заявив, что "это было непреднамеренно".
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