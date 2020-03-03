Члены секты, которая заразила коронавирусом тысячи корейцев, посещали Ухань

Лидер секты Ли Ман Хи извиняется за коронавирус в Южной Корее (фото - ЕРА)

Два члена секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи", с которой началось широкомасштабное распространение коронавируса в Южной Корее, посещали эпицентр вспышки COVID-19 – китайский город Ухань. Об этом пишет BBC News со ссылкой на Корейский центр контроля и профилактики заболеваний.

Сообщается, что один из них заразился коронавирусом. Пока точно не ясно, когда именно члены секты посещали Ухань.

Читайте также: Коронавирус убил иранского топ-чиновника из Совета верховного лидера Хаменеи

Более половины всех случаев заражения в Южной Корее связаны с сектой. Медики опросили всех 230 000 ее членов. 9000 опрошенных сказали, что у них проявляются симптомы заражения.

Лидер секты Ли Ман Хи извинился за вспышку заражения, заявив, что "это было непреднамеренно".

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

После Китая Южная Корея стала второй страной по числу заболеваний коронавирусом: здесь 4812 подтвержденных заболевших и 28 умерших. Более половины зараженных - последователи учения "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи". На лидеров секты подали иск за убийство.

Читайте также: Профилактика коронавируса: мойте руки, открывайте форточки и работайте из дома