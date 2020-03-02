Коронавирус убил иранского топ-чиновника из Совета верховного лидера Хаменеи

Мохаммад Мирмохаммади (фото - ISNA)

Мохаммад Мирмохаммади, член Совета верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, умер после болезни, вызванной коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает AP.

Мирмохаммади был 71 год. Смерть настигла его 2 марта в больнице Тегерана.

Это первая смерть среди иранских чиновников высшего уровня, вызванная пневмонией, которая развилась от коронавируса COVID-19.

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Совет, в котором работал Мирмохаммади, консультирует верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, а также разрешает споры между высшим священнослужителем и парламентом.

На данный момент в Иране зафиксировано более 1500 случаев заражения, погибли 66 человек. Масштабнее эпидемия – только в Китае.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

25 февраля, о заражении коронавирусом сообщил в Twitter депутат парламента Ирана Махмуд Садеки. По его словам, у него мало надежд на выздоровление. В тот же день стало известно, что коронавирусом заразился замминистра здравоохранения Ирана.

главы комитета парламента по нацбезопасности и иностранным делам Муштаба Зоннура и вице-президента по делам женщин и семьи Масумеха Эбтекара. Позже коронавирус диагностировали

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