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Коронавирус убил иранского топ-чиновника из Совета верховного лидера Хаменеи

Коронавирус убил иранского топ-чиновника из Совета верховного лидера Хаменеи - Фото
Мохаммад Мирмохаммади (фото - ISNA)
02.03.2020, 14:05

COVID-19 заражает топ-чиновников Ирана. Мохаммад Мирмохаммади скончался от коронавируса в возрасте 71 года

Мохаммад Мирмохаммади, член Совета верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, умер после болезни, вызванной коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает AP.

Мирмохаммади был 71 год. Смерть настигла его 2 марта в больнице Тегерана.

Это первая смерть среди иранских чиновников высшего уровня, вызванная пневмонией, которая развилась от коронавируса COVID-19

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Совет, в котором работал Мирмохаммади, консультирует верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, а также разрешает споры между высшим священнослужителем и парламентом.

На данный момент в Иране зафиксировано более 1500 случаев заражения, погибли 66 человек. Масштабнее эпидемия – только в Китае.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • 25 февраля, о заражении коронавирусом сообщил в Twitter депутат парламента Ирана Махмуд Садеки. По его словам, у него мало надежд на выздоровление. В тот же день стало известно, что коронавирусом заразился замминистра здравоохранения Ирана.
  • Позже коронавирус диагностировали у главы комитета парламента по нацбезопасности и иностранным делам Муштаба Зоннура и вице-президента по делам женщин и семьи Масумеха Эбтекара.

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Марк Сировой
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Мохаммад Мирмохаммади коронавирус али хаменеи аятолла COVID-19 Иран чиновник
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