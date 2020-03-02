Коронавирус убил иранского топ-чиновника из Совета верховного лидера Хаменеи

Мохаммад Мирмохаммади, член Совета верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, умер после болезни, вызванной коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает AP.
Мирмохаммади был 71 год. Смерть настигла его 2 марта в больнице Тегерана.
Это первая смерть среди иранских чиновников высшего уровня, вызванная пневмонией, которая развилась от коронавируса COVID-19.
Смотрите также: В Иране подожгли больницу: думали, что в ней есть люди с коронавирусом – видео
Совет, в котором работал Мирмохаммади, консультирует верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, а также разрешает споры между высшим священнослужителем и парламентом.
На данный момент в Иране зафиксировано более 1500 случаев заражения, погибли 66 человек. Масштабнее эпидемия – только в Китае.
Читайте также: Коронавирус добрался до Беларуси: есть первый зараженный