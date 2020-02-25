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В Иране коронавирусом заразился замминистра здравоохранения

В Иране коронавирусом заразился замминистра здравоохранения - Фото
Ирадж Харирчи (скриншот с видео)
25.02.2020, 15:17

Замминистра Ирадж Хариричи, который вчера выступал на пресс-конференции, сегодня уже находится на карантине из-за заражения коронавирусом COVID-19

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заражен коронавирусом COVID-19. Эту информацию ВВС подтвердили в Министерстве здравоохранения Ирана.

Харирчи в настоящее время находится на карантине.

Иранское информационное агентство Fars опубликовало в Twitter видео, на котором, по-видимому, сам замминистра подтверждает, что он инфицирован коронавирусом.

Вчера чиновник участвовал в пресс-конференции. По словам журналистов, он выглядел нездоровым и постоянно вытирал лоб.

По словам представителя Минздрава Ирана, Харирчи "находится на переднем крае борьбы с вирусом".

Сегодня иранские власти заявили, что число погибших от коронавируса в Иране достигло 17 человек, однако политик из города Кум, где произошла вспышка, называет другую цифру, по его данным, погибли до 50 человек. Об этом сообщает Independent.

Кум - священный город, который привлекает паломников со всего шиитского мусульманского мира.

Ребрина Вадим
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Иран коронавирус COVID-19 ирадж харирчи
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