В Иране коронавирусом заразился замминистра здравоохранения

Ирадж Харирчи (скриншот с видео)

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заражен коронавирусом COVID-19. Эту информацию ВВС подтвердили в Министерстве здравоохранения Ирана.

Харирчи в настоящее время находится на карантине.

Иранское информационное агентство Fars опубликовало в Twitter видео, на котором, по-видимому, сам замминистра подтверждает, что он инфицирован коронавирусом.

حریرچی: من هم کرونایی شدم، حتما کرونا را شکست می دهیم. pic.twitter.com/O0zsfDwgAS — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) February 25, 2020

Вчера чиновник участвовал в пресс-конференции. По словам журналистов, он выглядел нездоровым и постоянно вытирал лоб.

По словам представителя Минздрава Ирана, Харирчи "находится на переднем крае борьбы с вирусом".

Сегодня иранские власти заявили, что число погибших от коронавируса в Иране достигло 17 человек, однако политик из города Кум, где произошла вспышка, называет другую цифру, по его данным, погибли до 50 человек. Об этом сообщает Independent.

Кум - священный город, который привлекает паломников со всего шиитского мусульманского мира.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

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