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Коронавирус. В Иране заболели вице-президент и глава комитета парламента

Коронавирус. В Иране заболели вице-президент и глава комитета парламента - Фото
Масумех Эбтекар (Фото: EPA)
27.02.2020, 17:35

В Иране у вице-президента Масумех Эбтекар и главы парламентского комитета Муштабы Зоннура - положительные тесты на коронавирус, оба госпитализированы

Коронавирусом COVID-19 заразились глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и иностранным делам Муштаба Зоннур и вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масумех Эбтекар. Об этом сообщает Al Jazeera.

Зоннур рассказал в видеообращении, что находится в карантине. Эбтекар также госпитализирована, сообщил ее советник. Результаты тестов ее сотрудников будут объявлены в субботу, передает IRNA.

На данный момент в Иране подтверждено 245 случаев заражения коронавирусом, 26 человек умерли, 49 справились с болезнью.

Эбтекар - одна из 11 вице-президентов Ирана. В 1979 году была англоговорящим спикером студентов, захвативших в заложники дипломатов в американском посольстве. Занимает должность вице-президента во второй раз.

Зоннур - шиитский религиозный деятель и консервативный политик, представляет в парламенте Ирана город Кум, где началась вспышка коронавируса. Бывший заместитель представителя верховного лидера Ирана в Корпусе стражей исламской революции.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • 25 февраля, о заражении коронавирусом сообщил в Twitter депутат парламента Ирана Махмуд Садеки. По его словам, у него мало надежд на выздоровление.
  • В тот же день стало известно, что коронавирусом заразился замминистра здравоохранения Ирана.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с коронавирусом.

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Денис Юдин
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Иран коронавирус COVID-19 Масумех Эбтекар Муштаба Зоннур
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