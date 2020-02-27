Коронавирус. В Иране заболели вице-президент и глава комитета парламента

Коронавирусом COVID-19 заразились глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и иностранным делам Муштаба Зоннур и вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масумех Эбтекар. Об этом сообщает Al Jazeera.
Зоннур рассказал в видеообращении, что находится в карантине. Эбтекар также госпитализирована, сообщил ее советник. Результаты тестов ее сотрудников будут объявлены в субботу, передает IRNA.
На данный момент в Иране подтверждено 245 случаев заражения коронавирусом, 26 человек умерли, 49 справились с болезнью.
Эбтекар - одна из 11 вице-президентов Ирана. В 1979 году была англоговорящим спикером студентов, захвативших в заложники дипломатов в американском посольстве. Занимает должность вице-президента во второй раз.
Зоннур - шиитский религиозный деятель и консервативный политик, представляет в парламенте Ирана город Кум, где началась вспышка коронавируса. Бывший заместитель представителя верховного лидера Ирана в Корпусе стражей исламской революции.
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