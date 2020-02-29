В Иране подожгли больницу: думали, что в ней есть люди с коронавирусом – видео

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Протестующие подожгли клинику в иранском городе Бендер-Аббас. До этого были слухи, что в ней разместили 10 человек, зараженных коронавирусом COVID-19

Протестующие в иранском городе Бендер-Аббас (Bandar Abbas) подожгли клинику, так как считали, что в ней находятся 10 пациентов пациенты с коронавирусом. Об этом со ссылкой на иранские медиа сообщает Al Arabiya

До протеста в социальных сетях поползли слухи, что 10 инфицированных из города Кум (эпицентр вспышки вируса в Иране) перевезли в местную клинику Towhid. Власти заявили, что эта информация является ложью.

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На данный момент не сообщений о жертвах или пострадавших в результате поджога.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • По сведенным специалистами Университета Хопкинса данным из официальных источников, в Иране заразились коронавирусом 593 человека, 123 выздоровели, погибли 43. Однако BBC Persian со ссылкой на источники в иранской системе здравоохранения сообщает, что число погибших от COVID-19 якобы достигло 210 человек. Также в сокрытии информации об эпидемии обвиняет Иран США.

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Теги: Иран, больница, вирус, клиника, коронавирус, COVID-19, Бендер-Аббас, Towhid
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