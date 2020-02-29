В Иране подожгли больницу: думали, что в ней есть люди с коронавирусом – видео

Протестующие в иранском городе Бендер-Аббас (Bandar Abbas) подожгли клинику, так как считали, что в ней находятся 10 пациентов пациенты с коронавирусом. Об этом со ссылкой на иранские медиа сообщает Al Arabiya.
До протеста в социальных сетях поползли слухи, что 10 инфицированных из города Кум (эпицентр вспышки вируса в Иране) перевезли в местную клинику Towhid. Власти заявили, что эта информация является ложью.
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На данный момент не сообщений о жертвах или пострадавших в результате поджога.
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