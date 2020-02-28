Коронавирус добрался до Беларуси: есть первый зараженный

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В Беларуси зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает БЕЛТА.

Тесты выявили вирус у студента из Ирана, который прибыл на территорию Беларуси 22 февраля рейсом из Баку. Его, а также тех, кто вступал с ним в контакт изолировали в специальных боксах Минской инфекционной больницы.

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Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

В тот же день стало известно, что коронавирусом заразился замминистра здравоохранения Ирана. заразились вице-президент, глава комитета парламента, замминистра здравоохранения. Умер от недуга экс-посол Ирана в Ватикане. США обвинили власти Ирана и Китая в сокрытии информации о COVID-19.

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