Коронавирус добрался до Беларуси: есть первый зараженный

В Беларуси зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает БЕЛТА.
Тесты выявили вирус у студента из Ирана, который прибыл на территорию Беларуси 22 февраля рейсом из Баку. Его, а также тех, кто вступал с ним в контакт изолировали в специальных боксах Минской инфекционной больницы.
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Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно.
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