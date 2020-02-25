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США обвинили Иран и Китай в сокрытии информации о коронавирусе

США обвинили Иран и Китай в сокрытии информации о коронавирусе - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
25.02.2020, 21:05

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай и Иран в попытках скрыть достоверную информацию о распространении коронавируса COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай и Иран в цензуре с целью скрыть серьезность распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает АР.

Помпео обвинил Пекин в том, что он выслал из Китая трех репортеров Wall Street Journal, и заявил, что свободная пресса необходима, чтобы обеспечить распространение достоверной информации о вирусе.

"Изгнание наших журналистов вновь обращает внимание на проблему правительства КНР, которая ранее привела к вспышке атипичной пневмонии, а теперь и к вспышке коронавируса, а именно на цензуру. Это может иметь смертельные последствия", - сказал Помпео.

Госсекретарь также заявил, что иранские власти должны "рассказать правду" о коронавирусе. По его словам, есть признаки того, что распространение вируса в Иране может быть гораздо шире, чем признается официально.

Помпео сказал, что США "глубоко обеспокоены" тем, что правительство Ирана "возможно, скрыло важные сведения о вспышке болезни".

"Все страны, включая Иран, должны рассказать правду о коронавирусе и сотрудничать с международными организациями по оказанию помощи", - подчеркнул госсекретарь США.

Сегодня иранские власти заявили, что число погибших от коронавируса в Иране достигло 17 человек, однако политик из города Кум, где произошла вспышка, называет другую цифру, по его данным, погибли до 50 человек. Об этом сообщает Independent.

Также сегодня стало известно, что коронавирусом инфицирован заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.

По состоянию на 25 февраля подтверждено 80 147 случаев заболевания коронавирусом. От болезни умерли 2 699 человек, выздоровели - 27 657. LIGA.net ведет хронику борьбы с коронавирусом.

Ребрина Вадим
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Майк Помпео Китай Иран коронавирус COVID-19
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