На лидеров заразившей тысячи человек южнокорейской секты подали иск за убийство

Борьба с коронавирусом в Южной Корее

Сегодня, 1 марта, власти Сеула подали в прокуратуру иск против 12 лидеров секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи", обвиняя их в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний. Об этом сообщает BBC.

По официальным данным, вспышка коронавируса в Южной Корее стране началась с города Тэгу, где последователи этой секты заразили друг друга в ходе совершения обряда, после чего вирус начал распространяться по стране.

Отмечается, что медики провели обследование всех 230 000 членов этой секты, и примерно 9 000 человек из них сообщили, что испытывают симптомы коронавируса.

88-летний основатель секты Ли Ман Хи также сдал анализы на коронавирус, результаты которых пока неизвестны.

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