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Коронавирус. В какие города Южной Кореи МИД советует пока не ехать

Коронавирус. В какие города Южной Кореи МИД советует пока не ехать - Фото
Фото: ЕРА
27.02.2020, 13:54

Правительство Южной Кореи города Тэгу и Чхондо объявили зонами "специального надзора"

Министерство иностранных дел советует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в южнокорейские города Тэгу и Чхондо в связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении МИД.

Правительство Южной Кореи Тэгу и  Чхондо объявили зонами "специального надзора".

"Гражданам Украины, которые уже находятся на территории Южной Кореи, рекомендуем зарегистрироваться в системе "Друг", а также проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения мест массового скопления людей, - отмечается в сообщении.

Граждане Южной Кореи, иностранцы, которые больны коронавирусом будут лечиться бесплатно, в случае нахождения на карантине, получат помощь на проживание.

По данным Yonhap, количество новых зарегистрированных случаев инфицирования коронавируса в Южной Корее за прошедшие сутки зафиксировано 505, это больше чем в Китае (433).

По состоянию на 27 февраля, в Южной Корее подтверждены 1595 случаев заболевания, умерли 13 человек (сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data).

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Арина Толина
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МИД южная корея коронавирус COVID-19 Тэгу Чхондо
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