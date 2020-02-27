Коронавирус. В какие города Южной Кореи МИД советует пока не ехать

Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел советует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в южнокорейские города Тэгу и Чхондо в связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении МИД.

Правительство Южной Кореи Тэгу и Чхондо объявили зонами "специального надзора".

"Гражданам Украины, которые уже находятся на территории Южной Кореи, рекомендуем зарегистрироваться в системе "Друг", а также проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения мест массового скопления людей, - отмечается в сообщении.

Граждане Южной Кореи, иностранцы, которые больны коронавирусом будут лечиться бесплатно, в случае нахождения на карантине, получат помощь на проживание.

По данным Yonhap, количество новых зарегистрированных случаев инфицирования коронавируса в Южной Корее за прошедшие сутки зафиксировано 505, это больше чем в Китае (433).

По состоянию на 27 февраля, в Южной Корее подтверждены 1595 случаев заболевания, умерли 13 человек (сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data).

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 45 украинских и 27 иностранных граждан. Они помещены под наблюдение на базу НГУ в Новых Санжарах. Первые тесты - отрицательные.

LIGA.net ведет хронику борьбы с коронавирусом.

Читайте также: Первые жертвы коронавируса в Украине. Дураки - первые в группе риска