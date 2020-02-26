Готовы результаты первого теста на коронавирус в Новых Санжарах - Минздрав

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

По результатам первого исследования, у эвакуированных из китайского Уханя украинских и иностранных граждан коронавирус COVID-19 не обнаружен. Об этом на брифинге в заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в Украине по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции.

"У нас есть первые результаты исследований образцов, взятых у людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах. Они - отрицательные", - сказал Ляшко.

Замминистра напомнил, что сегодня - седьмой день пребывания в обсервации эвакуированных из Китая.

20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 45 украинских и 27 иностранных граждан. Их отправили в обсервацию на базе медцентра Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

22 февраля, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у находящихся в обсервации взяли первые пробы для анализа на коронавирус. Он подчеркнул, что "это должна быть публичная открытая информация, поскольку общество должно знать, что происходит".