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Готовы результаты первого теста на коронавирус в Новых Санжарах - Минздрав

Готовы результаты первого теста на коронавирус в Новых Санжарах - Минздрав - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
26.02.2020, 15:13

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что результаты первого теста на коронавирус COVID-19 в обсервации в Новых Санжарах отрицательные

По результатам первого исследования, у эвакуированных из китайского Уханя украинских и иностранных граждан коронавирус COVID-19 не обнаружен. Об этом на брифинге в заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в Украине по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции.

"У нас есть первые результаты исследований образцов, взятых у людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах. Они - отрицательные", - сказал Ляшко.

Замминистра напомнил, что сегодня - седьмой день пребывания в обсервации эвакуированных из Китая.

  • 20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 45 украинских и 27 иностранных граждан. Их отправили в обсервацию на базе медцентра Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.
  • 22 февраля, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у находящихся в обсервации взяли первые пробы для анализа на коронавирус. Он подчеркнул, что "это должна быть публичная открытая информация, поскольку общество должно знать, что происходит".

Ребрина Вадим
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Виктор Ляшко коронавирус COVID-19 Новые Санжары
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