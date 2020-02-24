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Новые Санжары. В СНБО заявили, что результаты проб будут публичными

Новые Санжары. В СНБО заявили, что результаты проб будут публичными - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
24.02.2020, 06:38

О состоянии здоровья людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, будут информировать каждый день

О состоянии эвакуированных из Уханя людей в Новых Санжарах будут сообщать ежедневно, ничего скрывать не собираются. Об этом вчера заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает ТСН.

"Каждый день будем сообщать об их состоянии, во-первых. Во-вторых, раз в три дня у них будут брать пробы. Вчера (22 февраля, - ред.) была взята первая проба, и в ближайшее время уже будут первые анализы, и они обязательно будут публичными. Ничего скрывать мы не собираемся, потому что нам нечего скрывать", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что "это должна быть публичная открытая информация, поскольку общество должно знать, что происходит".

  • 20 февраля после сообщения МВД о том, что эвакуированных из Китая граждан доставят в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары", в поселке произошли столкновения местных жителей и полиции. Президент Владимир Зеленский призвал граждан прекратить протесты и быть человечными. 
  • Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил местным жителям в Санжарах, что эвакуированные из Уханя граждане не представляют для них опасности. 
  • Однако, несмотря на это, местные пытались не допустить проезда автобусов с эвакуированными. Они возводили баррикады, жгли шины и закидывали автобусы камнями.
  • 20 февраля Скалецкая приняла решение присоединиться к эвакуированным из Уханя и провести с ними в обсервации 14 дней, чтобы таким образом успокоить жителей Новых Санжар, которые протестовали против размещения приехавших из Китая людей возле их села.

Читайте также: Наконец-то дома. Украина эвакуировала своих граждан из Китая

Арина Толина
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Алексей Данилов коронавирус Новые Санжары пробы COVID-19
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