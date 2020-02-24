Новые Санжары. В СНБО заявили, что результаты проб будут публичными

Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

О состоянии эвакуированных из Уханя людей в Новых Санжарах будут сообщать ежедневно, ничего скрывать не собираются. Об этом вчера заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает ТСН.

"Каждый день будем сообщать об их состоянии, во-первых. Во-вторых, раз в три дня у них будут брать пробы. Вчера (22 февраля, - ред.) была взята первая проба, и в ближайшее время уже будут первые анализы, и они обязательно будут публичными. Ничего скрывать мы не собираемся, потому что нам нечего скрывать", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что "это должна быть публичная открытая информация, поскольку общество должно знать, что происходит".

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