Новые Санжары. В СНБО заявили, что результаты проб будут публичными

О состоянии эвакуированных из Уханя людей в Новых Санжарах будут сообщать ежедневно, ничего скрывать не собираются. Об этом вчера заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает ТСН.
"Каждый день будем сообщать об их состоянии, во-первых. Во-вторых, раз в три дня у них будут брать пробы. Вчера (22 февраля, - ред.) была взята первая проба, и в ближайшее время уже будут первые анализы, и они обязательно будут публичными. Ничего скрывать мы не собираемся, потому что нам нечего скрывать", - отметил Данилов.
Он подчеркнул, что "это должна быть публичная открытая информация, поскольку общество должно знать, что происходит".
- 20 февраля после сообщения МВД о том, что эвакуированных из Китая граждан доставят в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары", в поселке произошли столкновения местных жителей и полиции. Президент Владимир Зеленский призвал граждан прекратить протесты и быть человечными.
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Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил местным жителям в Санжарах, что эвакуированные из Уханя граждане не представляют для них опасности.
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Однако, несмотря на это, местные пытались не допустить проезда автобусов с эвакуированными. Они возводили баррикады, жгли шины и закидывали автобусы камнями.
- 20 февраля Скалецкая приняла решение присоединиться к эвакуированным из Уханя и провести с ними в обсервации 14 дней, чтобы таким образом успокоить жителей Новых Санжар, которые протестовали против размещения приехавших из Китая людей возле их села.
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Арина Толина