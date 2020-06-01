В Украине дальше ослабляют карантин: что откроется сегодня – инфографика

Сегодня, 1 июня, ослабляют коронавирусный карантин в областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Об этом написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.
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По его словам, в Украине в течение последних дух недель было примерно одинаковое суточное число заболевших и выздоровевших, и это позволяет:
- открыть спортзалы и фитнес-центры;
- открыть образовательные учреждения;
- запустить межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки.
Решения об ослабления карантина в каждом регионе будут принимать местные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. При этом на каждое из ослаблений будут действовать ограничения, которые изложены на инфографике:
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Инфографика: Денис Шмигаль/Facebook