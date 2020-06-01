В Украине дальше ослабляют карантин: что откроется сегодня – инфографика

Проверка температуры у покупателей при входе в магазин (Фото: Госпотребслужба)

Сегодня, 1 июня, ослабляют коронавирусный карантин в областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Об этом написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, в Украине в течение последних дух недель было примерно одинаковое суточное число заболевших и выздоровевших, и это позволяет:

- открыть спортзалы и фитнес-центры;

- открыть образовательные учреждения;

- запустить межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки.

Решения об ослабления карантина в каждом регионе будут принимать местные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. При этом на каждое из ослаблений будут действовать ограничения, которые изложены на инфографике:

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На утро 1 июня 2020-го в Украине коронавирус подтвержден у 24 012 человек, 718 пациентов умерли, 9690 - выздоровели.

В Киеве и Черновицкой области зарегистрировано более 3000 заболевших.

По словам главного санврача Виктора Ляшко Украина еще находится на стадии сдерживания эпидемии, а не снижения.

Инфографика: Денис Шмигаль/Facebook