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В Украине дальше ослабляют карантин: что откроется сегодня – инфографика

В Украине дальше ослабляют карантин: что откроется сегодня – инфографика - Фото
Проверка температуры у покупателей при входе в магазин (Фото: Госпотребслужба)
01.06.2020, 10:21

Последние две недели "было примерно одинаковое число заболевших COVID-19 и выздоровевших за сутки, это позволяет ослабить карантин", говорит премьер

Сегодня, 1 июня, ослабляют коронавирусный карантин в областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Об этом написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, в Украине в течение последних дух недель было примерно одинаковое суточное число заболевших и выздоровевших, и это позволяет:

- открыть спортзалы и фитнес-центры;

- открыть образовательные учреждения;

- запустить межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки.

Решения об ослабления карантина в каждом регионе будут принимать местные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. При этом на каждое из ослаблений будут действовать ограничения, которые изложены на инфографике:

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  • На утро 1 июня 2020-го в Украине коронавирус подтвержден у 24 012 человек, 718 пациентов умерли, 9690 - выздоровели.
  • В Киеве и Черновицкой области зарегистрировано более 3000 заболевших.
  • По словам главного санврача Виктора Ляшко Украина еще находится на стадии сдерживания эпидемии, а не снижения. 

Инфографика: Денис Шмигаль/Facebook

Марк Сировой
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