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Коронавирус. Мы пока не находимся на стадии снижения эпидемии – Ляшко

Коронавирус. Мы пока не находимся на стадии снижения эпидемии – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)
30.05.2020, 23:30

По словам главного санврача Ляшко, Украина находится на стадии сдерживания эпидемии коронавируса. При этом пик заболеваемости COVID-19 был растянут

Украина сейчас находится на стадии сдерживания коронавирусной болезни COVID-19, но не снижения. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

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"Мы находимся на таком этапе сдерживания эпидемии. То есть мы не говорим, что мы идем сейчас на снижение, мы сдерживаем. Главное - чтобы не было роста", - сказал он.

Он также подчеркнул, что в Украине удалось растянуть пик заболеваемости на плато.

"Пик - это достижение наибольшего количества случаев. Наибольшее количество случаев - мы ни разу не перешли 600. То есть мы говорим, что пик у нас растянут во времени. Мы его переназвали в плато", - объяснил он.

При этом Ляшко добавил, что, когда центральное правительство объявляет о новых смягчениях карантина, то оно дает местным властям право что-либо открыть, но не обязывает их делать это.

  • 20 мая правительство продлило коронавирусный карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.
  • 28 мая в Национальной академии наук заявили, что Украина прошла пик эпидемии коронавируса и уже вышла из плато, которое длилось две недели в мае.
  • На утро 30 мая в Украине заболели коронавирусной инфекцией 23 204 человека, из них 9311 выздоровели, летальных случаев - 696.

Смотрите также: Коронавирус. Ляшко объяснил, почему в Украине много медиков заболели COVID-19

Марк Сировой
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