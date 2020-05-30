Коронавирус. Мы пока не находимся на стадии снижения эпидемии – Ляшко

Украина сейчас находится на стадии сдерживания коронавирусной болезни COVID-19, но не снижения. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал главный санврач Виктор Ляшко.
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"Мы находимся на таком этапе сдерживания эпидемии. То есть мы не говорим, что мы идем сейчас на снижение, мы сдерживаем. Главное - чтобы не было роста", - сказал он.
Он также подчеркнул, что в Украине удалось растянуть пик заболеваемости на плато.
"Пик - это достижение наибольшего количества случаев. Наибольшее количество случаев - мы ни разу не перешли 600. То есть мы говорим, что пик у нас растянут во времени. Мы его переназвали в плато", - объяснил он.
При этом Ляшко добавил, что, когда центральное правительство объявляет о новых смягчениях карантина, то оно дает местным властям право что-либо открыть, но не обязывает их делать это.
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