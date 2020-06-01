Коронавирус. В одной области и Киеве уже более 3000 больных - динамика эпидемии

Проверка температуры у водителей и пассажиров при въезде в город (Фото: пресс-служба КГГА)

Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали за последние сутки в Киеве и Ровенской области. Ни одного заболевшего с коронавирусом не было сразу в пяти областях, говорится в данных системы мониторинга эпидемии Совета национальной безопасности и обороны.

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Лидеры по суточному числу зараженных - Киев (58 новых пациентов) и Ровенская область (57). С момента регистрации в стране первого случая COVID-19 больше всего инфицированных зарегистрировали в Черновицкой области и столице - более 3000. Более 1000 заболевших – еще в восьми областях.

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Ни одного нового заболевшего не было в Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях. При этом данные с временно оккупированного Донбасса и Крыма отсутствуют.

Развитие эпидемии коронавирусной болезни в Киеве и регионах:

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Черновицкая - 3377 заболевших (28 новых больных за сутки);

Киев - 3043 (58);

Ровенская - 1770 (57);

Львовская - 1700 (31);

Киевская - 1600 (27);

Ивано-Франковская - 1420 (18);

Закарпатская - 1206 (17);

Тернопольская - 1176 (7);

Харьковская - 1083 (17);

Винницкая - 1005 (12);

Днепропетровская - 942 (0);

Волынская - 932 (24);

Одесская - 896 (8);

Житомирская - 742 (3);

Кировоградская - 514 (3);

Хмельницкая - 454 (10);

Запорожская - 447 (3);

Черкасская - 406 (4);

Николаевская - 294 (1);

Полтавская - 270 (0);

Херсонская - 178 (0);

Черниговская - 177 (10);

Сумская - 170 (2);

Донецкая - 163 (0);

Луганская - 47 (0).

Сегодня в Украине новый этап ослабления карантина, в частности начнут работать спортзалы и будет возобновлено междугороднее железнодорожное сообщение.

По словам главного санврача Виктора Ляшко Украина еще находится на стадии сдерживания эпидемии, а не снижения.

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Карта - СНБО