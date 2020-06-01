Коронавирус. В одной области и Киеве уже более 3000 больных - динамика эпидемии

Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали за последние сутки в Киеве и Ровенской области. Ни одного заболевшего с коронавирусом не было сразу в пяти областях, говорится в данных системы мониторинга эпидемии Совета национальной безопасности и обороны.
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Лидеры по суточному числу зараженных - Киев (58 новых пациентов) и Ровенская область (57). С момента регистрации в стране первого случая COVID-19 больше всего инфицированных зарегистрировали в Черновицкой области и столице - более 3000. Более 1000 заболевших – еще в восьми областях.
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Ни одного нового заболевшего не было в Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях. При этом данные с временно оккупированного Донбасса и Крыма отсутствуют.
Развитие эпидемии коронавирусной болезни в Киеве и регионах:
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Черновицкая - 3377 заболевших (28 новых больных за сутки);
Киев - 3043 (58);
Ровенская - 1770 (57);
Львовская - 1700 (31);
Киевская - 1600 (27);
Ивано-Франковская - 1420 (18);
Закарпатская - 1206 (17);
Тернопольская - 1176 (7);
Харьковская - 1083 (17);
Винницкая - 1005 (12);
Днепропетровская - 942 (0);
Волынская - 932 (24);
Одесская - 896 (8);
Житомирская - 742 (3);
Кировоградская - 514 (3);
Хмельницкая - 454 (10);
Запорожская - 447 (3);
Черкасская - 406 (4);
Николаевская - 294 (1);
Полтавская - 270 (0);
Херсонская - 178 (0);
Черниговская - 177 (10);
Сумская - 170 (2);
Донецкая - 163 (0);
Луганская - 47 (0).
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