Карантин. Еще две страны частично открыли границы с Украиной

С 1 июня Молдова и Словакия частично открывают пункты пропуска на границе с Украиной в связи с ослаблением коронавирусного карантина. Об этом сообщает пресс-сцентр Госпогранслужбы.
Словакия открывает такие пункты пропуска:
- Вишне Немецкое (Ужгород – с украинской стороны) только для легкового и грузового автомобильного сообщения;
- Убля (Малый Березный) – в полном объеме;
- Большое Слеменце (Малые Слеменцы) – в полном объеме с 8:00 до 20:00.
Молдова открывает автомобильные пункты пропуска:
- Крива (Мамалыга);
- Мирное (Табаки);
- Бричень (Росошаны).
В то же время Венгрия, с которой также обсуждалось открытие пунктов пропусков через границу до 30 мая, сообщила, что этот вопрос пока откладывается. О новой дате возобновления работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат позже.
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