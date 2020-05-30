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Карантин. Еще две страны частично открыли границы с Украиной

Карантин. Еще две страны частично открыли границы с Украиной - Фото
Карантин на украинской границе (Фото: Markiian Lyseiko/ЕРА)
30.05.2020, 19:23

Молдова и Словакия открыли некоторые пункты пропуска на границе с Украиной. Открытие границы с Венгрией пока отложено

С 1 июня Молдова и Словакия частично открывают пункты пропуска на границе с Украиной в связи с ослаблением коронавирусного карантина. Об этом сообщает пресс-сцентр Госпогранслужбы.

Словакия открывает такие пункты пропуска:

- Вишне Немецкое (Ужгород – с украинской стороны) только для легкового и грузового автомобильного сообщения;

- Убля (Малый Березный) – в полном объеме;

- Большое Слеменце (Малые Слеменцы) – в полном объеме с 8:00 до 20:00.

Молдова открывает автомобильные пункты пропуска:

- Крива (Мамалыга);

- Мирное (Табаки);

- Бричень (Росошаны).

В то же время Венгрия, с которой также обсуждалось открытие пунктов пропусков через границу до 30 мая, сообщила, что этот вопрос пока откладывается. О новой дате возобновления работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат позже.

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Марк Сировой
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