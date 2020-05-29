Ослабление карантина. Украина открыла 66 пунктов пропуска: что известно на утро

Температурный скрининг въезжающих в Украину (Фото: Janos Nemes/ЕРА)

Сегодня с 00:00 Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой. Об этом сообщил LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Демченко уточнил, что сейчас временно закрытыми остаются 56 пунктов пропуска, возобновлена работа 66.

"Администрация ведомства довела эту информацию пограничным подразделениям. Этой ночью с 00:00 все эти 66 пунктов пропуска, которые находятся на границе со странами ЕС и Молдовой, возобновили свою работу именно с украинской стороны", - подчеркнул Демченко.

По его словам, Госпогранслужба проинформировала соседние страны.

"Подобное информирование осуществлялось еще на прошлой неделе для того, чтобы соседние страны учли эту информацию, подкорректировали по возможности свои планы и, учитывая ситуацию по распространению коронавируса и риски, открыли пункты пропуска и со своей стороны", - отметил Демченко.

Он добавил, что 66 пунктов пропуска имеют разную категорию: автомобильные, железнодорожные и для морского сообщения.

"По состоянию на 08:00 нам известно об открытии со смежными странами только шести пунктов пропуска - это граница с Молдовой, два из этих пунктов пропуска – для железнодорожного сообщения, четыре – автомобильного", - добавил Демченко.

Спикер Госпогранслужбы сообщил, что средний показатель пассажиропотока находится на уровне 20 000 в сутки как на въезд, так и на выезд, при этом больше украинцев въезжает в страну.

Отвечая на вопрос LIGA.net о возможном открытии пунктов пропуска на границе Украины с Россией и Беларусью, Демченко сказал, что пока они останутся закрытыми.

15 мая сообщалось , что в полночь 16 мая международный пункт пропуска Шегини-на украинско-польской границе возобновляет работу, но пока только для пешего перехода.

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