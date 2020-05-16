Карантин. Госпогранслужба объяснила, где и как можно пересечь границу с Польшей

Карантин на украинской границе (Фото: Markiian Lyseiko/ЕРА)

Границу с Польшей через открытый сегодня ночью пункт пропуска Шегини пешком пересекли уже 400 человек по состоянию на 08:00. Об этом LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"Пункт пропуска Шегини заработал сегодня ночью с 00:00. Польская сторона, как и раньше согласовывалось, проводит пропуск только пеших граждан, они не осуществляют пропуск транспортных средств как легковых, так и грузовых. По состоянию на 8:00 около 400 человек пересекли границу пешком", - отметил Демченко.

Он добавил, что если раньше украинцы прибывали к пункту пропуска Краковец, чтобы пересечь его пешком, то сейчас польская сторона их перенаправляет именно на Шегини. По словам Демченко, в пункте пропуска есть врачи, рядом с ними находятся сотрудники полиции, чтобы обеспечить нормы Кабмина по самоизоляции и обсервации.

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"Если граждане устанавливают мобильные приложения на телефон "Дій вдома", который проверяют пограничники, то эти люди направляются по адресу, который они обозначают для самоизоляции. Если по каким-то причинам или просто нежелания люди не устанавливают такие приложения, то о них сообщают врачам и полиции, чтобы в дальнейшем они могли применить порядок обязательной обсервации", - подчеркнул Демченко.

Он добавил, что проводится всем температурный скрининг, никого с повышенной температурой пока не зафиксировали.

Демченко уточнил, что для людей обеспечивают дистанцию, чтобы они меньше контактировали между собой.

Спикер Госпогранслужбы сообщил, что на пунктах пропуска Ягодин и Раве Русской сейчас нет очередей автомобилей, при этом пешком можно пересечь только Шегини.

"Пассажиропоток во время карантина значительно упал, поэтому очередей не фиксируется. В целом сейчас пассажиропоток - на уровне ориентировочно 15 000-16 000 лиц за сутки по всему участку границы как на въезд, так и на выезд. Больше всего – на границе со странами ЕС, особенно граница с Польшей и Венгрией", - сказал Демченко.

13 мая сообщалось, что Польша не отменит контроль на внутренних границах с соседями-странами ЕС - Германией, Литвой, Чехией и Словакией - до 12 июня 2020 года.

полночь 16 мая международный пункт пропуска Шегини-на украинско-польской границе возобновляет работу, но пока только для пешего перехода. 15 мая сообщалось , что в