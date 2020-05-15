Пеший переход украинско-польской границы через "Шегини" откроют в полночь 16 мая

Шегини (Фото: пресс-служба ГПСУ)

В полночь 16 мая международный пункт пропуска "Шегини-Медика" на украинско-польской границе возобновляет работу, но пока только для пешего перехода. Автомобильное сообщение пока не будет. Об этом сообщило в Facebook Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Отмечается, что пропуск транспорта на украинско-польской границе осуществляется в пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин".

В Госпогранслужбе напоминают, что при пересечении границы необходимо соблюдать правила карантина - иметь маску, соблюдать дистанцию ​​не менее чем 1,5 метра между пешеходами.

13 мая сообщалось, что Польша не отменит контроль на внутренних границах с соседями-странами ЕС - Германией, Литвой, Чехией и Словакией - до 12 июня 2020 года.

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