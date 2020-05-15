Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пеший переход украинско-польской границы через "Шегини" откроют в полночь 16 мая

Пеший переход украинско-польской границы через "Шегини" откроют в полночь 16 мая - Фото
Шегини (Фото: пресс-служба ГПСУ)
15.05.2020, 23:41

В полночь 16 мая на украинско-польской границе возобновит работу для пешего перехода пункт пропуска "Шегини-Медика"

В полночь 16 мая международный пункт пропуска "Шегини-Медика" на украинско-польской границе возобновляет работу, но пока только для пешего перехода. Автомобильное сообщение пока не будет. Об этом сообщило в Facebook Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Отмечается, что пропуск транспорта на украинско-польской границе осуществляется в пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин".

В Госпогранслужбе напоминают, что при пересечении границы необходимо соблюдать правила карантина - иметь маску, соблюдать дистанцию ​​не менее чем 1,5 метра между пешеходами.

  • 13 мая сообщалось, что Польша не отменит контроль на внутренних границах с соседями-странами ЕС - Германией, Литвой, Чехией и Словакией - до 12 июня 2020 года.

Читайте также: Ослабление карантина. В Минздраве дали разъяснения по открытию границ

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
Шегини граница пункт пропуска
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 