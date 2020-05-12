Ослабление карантина. В Минздраве дали разъяснения по открытию границ

Виктор Ляшко (фото — Facebook.ChamberUkraine)

В вопросе открытия пунктов пропуска на границе Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, а также решения в других странах Европы об открытии границ. Об этом в интервью РБК-Украина заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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По его словам, еженедельно в ЕС происходит заседание профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и транспортное сообщение.

"Они рассматривают возможность открытия авиационного сообщения и обсуждают запуск туристического летнего сезона. Еженедельно они это обсуждают и решение к этому времени не принято. Поэтому Украина внимательно следит за ними", - отметил Ляшко.

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Он объяснил, что для ориентира Украина берет опыт Польши, поскольку страна идет по схожему сценарию. "Только она на две недели впереди с эпидситуацией. Уже будем смотреть, как они будут открывать (границы, – ред.). Понимаете, коронавирус – новый вид инфекции, поэтому сложно делать ориентировочные прогнозы. Они достаточно редко подтверждаются", - уточнил Ляшко.

Отвечая на вопрос, когда он рекомендует открывать пункты пропуска на Донбассе, Ляшко сказал: "Мы будем рассматривать возможность открытия КПВВ вместе с возможностью открытия других пунктов на границе".

Главный санврач добавил, что как граница, так и пункты пересечения могут рассматриваться комплексно, когда будет стабилизация эпидситуации как в Европейском регионе, странах-соседях и на оккупированных территориях.

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