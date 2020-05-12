Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ослабление карантина. В Минздраве дали разъяснения по открытию границ

Ослабление карантина. В Минздраве дали разъяснения по открытию границ - Фото
Виктор Ляшко (фото — Facebook.ChamberUkraine)
12.05.2020, 08:50

Главный санврач Виктор Ляшко точной даты открытия границ не назвал, но сказал, что Украина будет идти по опыту Польши

В вопросе открытия пунктов пропуска на границе Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, а также решения в других странах Европы об открытии границ. Об этом в интервью РБК-Украина заявил главный санврач Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, еженедельно в ЕС происходит заседание профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и транспортное сообщение.

"Они рассматривают возможность открытия авиационного сообщения и обсуждают запуск туристического летнего сезона. Еженедельно они это обсуждают и решение к этому времени не принято. Поэтому Украина внимательно следит за ними", - отметил Ляшко.

Читайте также: Ляшко назвал условие и примерные сроки окончания масочного режима

Он объяснил, что для ориентира Украина берет опыт Польши, поскольку страна идет по схожему сценарию. "Только она на две недели впереди с эпидситуацией. Уже будем смотреть, как они будут открывать (границы, – ред.). Понимаете, коронавирус – новый вид инфекции, поэтому сложно делать ориентировочные прогнозы. Они достаточно редко подтверждаются", - уточнил Ляшко.

Отвечая на вопрос, когда он рекомендует открывать пункты пропуска на Донбассе, Ляшко сказал: "Мы будем рассматривать возможность открытия КПВВ вместе с возможностью открытия других пунктов на границе".

Главный санврач добавил, что как граница, так и пункты пересечения могут рассматриваться комплексно, когда будет стабилизация эпидситуации как в Европейском регионе, странах-соседях  и на оккупированных территориях.

Читайте также: Больше всего украинцы доверяют Ляшко, а не доверяют - Супрун: опрос по Минздраву

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Виктор Ляшко граница минздрав коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 