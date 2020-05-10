Виктор Ляшко назвал условие и примерные сроки окончания масочного режима

Виктор Ляшко (пресс-служба Кабмина)

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что, возможно, масочный режим завершится еще до осени, если количество новых случаев заболевания коронавирусом будет уменьшаться. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью с замминистра здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем", - цитирует главного санврача издание. Ляшко отметил, что если они будут видеть, что "сезонность не влияет на распространение инфекции", то тогда маски придется, возможно, носить до конца года.

Он также напомнил, что "следующий этап пересмотра карантина - 22 мая", когда они будут "смотреть развитие эпидситуации".

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

23 марта Ляшко надел маску и объяснил зачем.

4 апреля в Кабмине настаивают, что при выходе на улицу необходимо надевать маски.

17 апреля сообщалось, что ВОЗ не рекомендует носить тканевые и марлевые маски.

Читайте также: Столичные аптеки снизят наценку на медицинские маски - АМКУ