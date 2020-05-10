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Виктор Ляшко назвал условие и примерные сроки окончания масочного режима

Виктор Ляшко назвал условие и примерные сроки окончания масочного режима - Фото
Виктор Ляшко (пресс-служба Кабмина)
10.05.2020, 16:12

В своем интервью СМИ он рассказал, что при условии снижения роста заболеваемости COVID-19 масочный режим, возможно, завершится этим летом

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что, возможно, масочный режим завершится еще до осени, если количество новых случаев заболевания коронавирусом будет уменьшаться. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью с замминистра здравоохранения.

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"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем", - цитирует главного санврача издание. Ляшко отметил, что если они будут видеть, что "сезонность не влияет на распространение инфекции", то тогда маски придется, возможно, носить до конца года.

Он также напомнил, что "следующий этап пересмотра карантина - 22 мая", когда они будут "смотреть развитие эпидситуации".

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Виктор Ляшко маска карантин масочный режим
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