Кабмин настаивает, что при выходе на улицу нужно надевать маски

Фото: unsplash.com

Правительство рекомендует носить маски везде на улице, а не только в местах, которые считаются общественными. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые начнут действовать с понедельника, 6 апреля, в том числе содержат необходимость ношения масок или респираторов в общественных местах. В разъяснении на сайте Кабмина говорится, что общественное место - это часть сооружения, которая доступна для населения, в том числе и за плату. Это подъезды, подземные переходы, стадионы, парки, детские площадки, остановки общественного транспорта, больницы и поликлиники и так далее.

В то же время, перечень общественных мест может быть расширен местными властями, напоминает Кабмин. Например, в Киеве общественными местами считаются остановки транспорта и 50-метровая зона вокруг них, магазины, рынки и так далее.

В Кабмине подчеркнули, что оказаться на территории, подпадающей под определение общественного места, можно в любой момент, поэтому правительство настойчиво рекомендует при выходе на улицу надевать маску.

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Введение обязательного ношения масок в правительстве объяснили необходимостью защищать окружающих от возможного заражения коронавирусной инфекцией.

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