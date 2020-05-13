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Карантин. Польша не откроет границы до 12 июня

Карантин. Польша не откроет границы до 12 июня - Фото
Фото: EPA
13.05.2020, 14:35

В Польше пограничный контроль на внутренней границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией продлили еще на 30 дней

Польша не отменит контроль на внутренних границах с соседями-странами ЕС - Германией, Литвой, Чехией и Словакией - до 12 июня 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский, передает RMF24.

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"Пограничный контроль на внутренней границе (с Германией, Литвой, Чехией и Словакией) продлен на 30 дней - с 14 мая этого года до 12 июня этого года", - отмечается в сообщении.

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По данным Министерства внутренних дел страны, границу по-прежнему можно пересекать только в специально отведенных местах. Проверки также будут продолжаться в морских портах и ​​аэропортах.

С момента введения карантинных ограничений на пересечение границы Польши (с 15 марта) власти уже четыре раза продлевали его срок - на десять или 20 дней. На сегодня границу Польши можно пересечь в 42 пунктах пропуска.

  • 12 мая главный санврач Виктор Ляшко заявил, что в вопросе открытия пунктов пропуска на границе Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу и опыт Польши.

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Арина Толина
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