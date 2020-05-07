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Карантин. На госгранице возобновлена ​​работа двух пунктов пропуска: инфографика

Карантин. На госгранице возобновлена ​​работа двух пунктов пропуска: инфографика - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
07.05.2020, 21:05

На государственной границе Украины возобновлена ​​работа двух пунктов пропуска

Согласно распоряжению правительства от 6 мая на государственной границе возобновлена ​​работа двух пунктов пропуска. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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В частности, возобновлена ​​работа автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей во Львовской области, а также морского пункта пропуска в порту Скадовска.

Отмечается, что в соответствии с распоряжением Кабмина от 15 апреля временно закрыты еще 10 пунктов пропуска, при этом, пропуск через девять из них не осуществлялся из-за соответствующих ограничений соседних стран. Среди полностью функционирующих среди них оставался только пункт пропуска "Паланка (Маяки-Удобное)" на границе с Молдовой.

Также в ГПСУ напоминают, что с учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на госгранице временно закрыты 123 пункта пропуска, а в 19-ти временно прекращено пешеходное сообщение.

С 17 марта пункты пропуска через госграницу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения.

Инфографика: dpsu.gov.ua

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Наталия Медведева
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