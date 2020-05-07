Карантин. На госгранице возобновлена ​​работа двух пунктов пропуска: инфографика

Фото: dpsu.gov.ua

Согласно распоряжению правительства от 6 мая на государственной границе возобновлена ​​работа двух пунктов пропуска. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В частности, возобновлена ​​работа автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей во Львовской области, а также морского пункта пропуска в порту Скадовска.

Отмечается, что в соответствии с распоряжением Кабмина от 15 апреля временно закрыты еще 10 пунктов пропуска, при этом, пропуск через девять из них не осуществлялся из-за соответствующих ограничений соседних стран. Среди полностью функционирующих среди них оставался только пункт пропуска "Паланка (Маяки-Удобное)" на границе с Молдовой.

Также в ГПСУ напоминают, что с учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на госгранице временно закрыты 123 пункта пропуска, а в 19-ти временно прекращено пешеходное сообщение.

С 17 марта пункты пропуска через госграницу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения.

4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании правительства.

В Украине по состоянию на утро 7 мая - 13 691 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. LIGA.net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.

Читайте также: Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина: кому разрешили работать