Карантин. Сегодня откроют спортзалы и бассейны: правила посещения - инфографика

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Сегодня, 1 июня, в Украине с ограничениями открывают спортзалы и бассейны в связи с ослаблением коронавирусного карантина. Правила-рекомендации для работы и посещения этих заведений опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Правила для спортзалов:

- Не более одного человека 10 квадратных метров для индивидуальных занятий;

- Не более одного человека на пять квадратных метров для групповых занятий, не более 10 человек в группе;

- Групповые занятий разрешены по предварительной записи;

- Кардиотренажеры для длительного использования должны находится на расстоянии минимум 2,5 метров;

- На входе должны быть антисептики;

- Заполняемость раздевалок и душевых – не менее 50% от вместимости одновременно (шкафчики и кабинки работают через одну);

- Количество клиентов должно быть таким, чтобы не допускать скоплений в раздевалках, административных и санитарных зонах;

- Работникам спортзалов и клиентам будут мерить температуру (не будут пускать, тех у кого температура вышел 37,2 и есть признаки респираторного заболевания). Сотрудники должны находится в масках или респираторах.

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На период карантина запрещается:

- использование многоразовых тканевых полотенец (кроме индивидуальных полотенец посетителей);

- размещение для клиентов рекламных брошюр и полиграфической продукции;

- работа спа-зон и проведение массажей;

- работа фитнес-баров и кулеров с водой;

- работа детских комнат;

- проведение групповых занятий для детей до 12 лет и групп, в которых больше 10 людей.

Работа бассейнов разрешена для:

- индивидуального посещения;

- тренировочных групп второго года обучения и старше;

- в 50-метровых бассейнах - не более четырех человек на дорожку для индивидуальных занятий, не более шести – для тренировочных групп;

- в 25-метровых бассейнах - не более двух человек на дорожку для индивидуальных занятий, не более трех – для тренировочных групп.

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20 мая правительство продлило коронавирусный карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

28 мая в Национальной академии наук заявили , что Украина прошла пик эпидемии коронавируса и уже вышла из плато, которое длилось две недели в мае.

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