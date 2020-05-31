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С 1 июня в Украине наступает новый этап смягчения карантина: что разрешат

С 1 июня в Украине наступает новый этап смягчения карантина: что разрешат - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)
31.05.2020, 16:56

Очередной этап ослабления карантинных ограничений в Украине стартует завтра, 1 июня

С 1 июня в Украине будет разрешена работа бассейнов и спортзалов, а также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы), кроме того восстановят движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. Об этом сообщал министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ.

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"Если мы говорим об использовании фитнес-центров, то обязательно, чтобы на входе в заведение происходил термоскрининг. Если температура 37,2 градуса и выше, то человек не допускается. Мы рекомендуем, чтобы были антисептики на входе. Работники учреждений должны быть одеты в маски и респираторы. Минздрав разработал целый список рекомендаций, с которыми подробно можно ознакомиться на официальном сайте", - подчеркнул Степанов.

Уточняется, что в стране действует адаптивный карантин – отмена ограничений возможна только в тех регионах, где это позволит эпидемическая ситуация.

30 мая в Украине COVID-19 заболели 468 человек (сутками ранее – 393), умерли 12 (17) человек, выздоровели 227 (377) пациентов.

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Наталия Медведева
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