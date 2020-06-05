Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

Коронавирус. Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
05.06.2020, 10:02

В двух областях делают недостаточно тестов на коронавирус, в Киеве и пяти областях превышен показатель по заболеваемости за неделю

Киев и семь областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, а также Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

В Донецкой и Луганской областях делают меньше тестов на коронавирус, чем установлено Минздравом для ослабления карантина (12 на 100 000 человек).

Нажмите на изображение, чтобы увеличить:

Готовность областей к ослаблению карантина (Инфографика - МОЗ)

Сегодня на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в регионах, где три дня подряд эпидемиологическая ситуация не соответствует критериям Минздрава, не должны ослабляться меры карантина.

Трое и более суток критериям Минздрава не соответствуют Киев, а также Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

  • 20 мая Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным. Это означает, что в каждом регионе будут разные меры в зависимости от ситуации с COVID-19.
  • С сегодняшнего дня вводится дополнительное ослабление карантина: что разрешили.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
карантин коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 