Коронавирус. Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

Киев и семь областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, а также Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

В Донецкой и Луганской областях делают меньше тестов на коронавирус, чем установлено Минздравом для ослабления карантина (12 на 100 000 человек).

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Сегодня на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в регионах, где три дня подряд эпидемиологическая ситуация не соответствует критериям Минздрава, не должны ослабляться меры карантина.

Трое и более суток критериям Минздрава не соответствуют Киев, а также Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

20 мая Кабмин продлил карантин в Украине , введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным. Это означает, что в каждом регионе будут разные меры в зависимости от ситуации с COVID-19.

С сегодняшнего дня вводится дополнительное ослабление карантина: что разрешили

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