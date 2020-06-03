Кабмин ослабит карантин с 5 июня: что разрешат

Кабинет министров принял решение ослабить карантинные ограничения с 5 июня. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Шмыгаль сообщил, что с 5 июня:
- кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер;
- люди старше 60 лет не будут обязаны соблюдать самоизоляцию;
- будет восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины;
- перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).
Также Кабмин разрешил проводить аккредитацию образовательных программ для студентов в удаленном режиме, а также принимать решения об их условной аккредитации без проведения или с проведением частичной экспертизы до 1 сентября 2020 года.
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