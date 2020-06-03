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Кабмин ослабит карантин с 5 июня: что разрешат

Кабмин ослабит карантин с 5 июня: что разрешат - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
03.06.2020, 14:26

Правительство сняло обязательство для людей старше 60 лет соблюдать самоизоляцию

Кабинет министров принял решение ослабить карантинные ограничения с 5 июня. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль сообщил, что с 5 июня:

- кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер;

- люди старше 60 лет не будут обязаны соблюдать самоизоляцию;

- будет восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины;

- перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).

Также Кабмин разрешил проводить аккредитацию образовательных программ для студентов в удаленном режиме, а также принимать решения об их условной аккредитации без проведения или с проведением частичной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

  • 20 мая Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным. Это означает, что в каждом регионе будут разные меры в зависимости от ситуации с COVID-19.
  • 27 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что авиасообщение в Украине возобновится с 15 июня. При этом все прибывающие в страну должны будут пойти на 14-дневную самоизоляцию.
  • На утро 3 июня в Украине зафиксировали 24 822 заболевших СOVID-19, 10 439 пациентов с коронавирусом выздоровели, 735 умерли.

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Денис Юдин
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