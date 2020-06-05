Коронавирус. В Украине выросло число умерших за сутки, новых больных - более 550

На 8:15 утра 5 июня в Украине выявили 25 963 заболевших коронавирусной инфекцией, за сутки зарегистрировали 553 новых больных COVID-19 и 15 умерших пациентов. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
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За последние сутки зафиксировали 553 новых заболевших (сутками ранее - 588), выздоровели 330 человек (602), 15 пациентов с COVID-19 умерли (12).
Всего с начала эпидемии в Украине выявлено 25 963 заболевших, 11 372 человек выздоровели, 762 больных скончались.
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