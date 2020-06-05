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Коронавирус. В Украине выросло число умерших за сутки, новых больных - более 550

Коронавирус. В Украине выросло число умерших за сутки, новых больных - более 550 - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
05.06.2020, 08:23

В Украине за сутки выявили 553 заболевших COVID-19 - это на 123 больше, чем число новых выздоровевших. 15 пациентов с коронавирусом умерли

На 8:15 утра 5 июня в Украине выявили 25 963 заболевших коронавирусной инфекцией, за сутки зарегистрировали 553 новых больных COVID-19 и 15 умерших пациентов. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

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За последние сутки зафиксировали 553 новых заболевших (сутками ранее - 588), выздоровели 330 человек (602), 15 пациентов с COVID-19 умерли (12).

Всего с начала эпидемии в Украине выявлено 25 963 заболевших, 11 372 человек выздоровели, 762 больных скончались.

  • Вчера в Украине зафиксировали рекордное суточное число заболевших COVID-19. В то же время рекордным было и число новых выздоровевших. В Минздраве заявили, что "полностью контролируют" ситуацию, но в случае нарушений карантина и роста заболеваемости будут рекомендовать усилить ограничения.
  • С сегодняшнего дня запланировано новое смягчение карантина.

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Марк Сировой
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