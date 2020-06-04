Коронавирус. В Минздраве прокомментировали рекордную суточную заболеваемость

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Минздрав контролирует ситуацию с распространением коронавируса SARS-CoV-2, но, если люди не будут соблюдать карантин, и заболеваемость будет расти, то ведомство будет рекомендовать дополнительные ограничения. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя рекордное число заболевших COVID-19 за сутки.

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"Минздрав полностью контролирует ситуацию. По каждым случаям проходит эпидемиологический анализ: каким способом (заразился, - ред.), какое число контактных лиц. В то же время мы увеличиваем число тестирований", - заявил чиновник.

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Степанов напомнил, что смягчение карантина регламентируется рекомендациями МОЗ: носить маски или респираторы, использовать антисептики, соблюдать социальную дистанцию.

"Для того, чтобы снижать риски инфицирования, исключать инфицирования, их (рекомендации, - ред.) надо соблюдать. В ином случае мы будем наблюдать увеличение числа заболевших. И как следствие Минздрав тогда, конечно, будет рекомендовать введение каких-то дополнительных мер", - сказал он.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19. В то же время рекордным было и число новых выздоровевших.

20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.

Главный санврач Виктор Ляшко не исключает , что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.

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