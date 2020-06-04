Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В Минздраве прокомментировали рекордную суточную заболеваемость

Коронавирус. В Минздраве прокомментировали рекордную суточную заболеваемость - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
04.06.2020, 09:40

Глава Минздрава Степанов сказал, что если люди не будут соблюдать карантин – и заболеваемость коронавирусом возрастет, то возможны новые ограничения

Минздрав контролирует ситуацию с распространением коронавируса SARS-CoV-2, но, если люди не будут соблюдать карантин, и заболеваемость будет расти, то ведомство будет рекомендовать дополнительные ограничения. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя рекордное число заболевших COVID-19 за сутки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Минздрав полностью контролирует ситуацию. По каждым случаям проходит эпидемиологический анализ: каким способом (заразился, - ред.), какое число контактных лиц. В то же время мы увеличиваем число тестирований", - заявил чиновник.

Смотрите также: Коронавирус. В Украине выросла летальность COVID-19

Степанов напомнил, что смягчение карантина регламентируется рекомендациями МОЗ: носить маски или респираторы, использовать антисептики, соблюдать социальную дистанцию.

"Для того, чтобы снижать риски инфицирования, исключать инфицирования, их (рекомендации, - ред.) надо соблюдать. В ином случае мы будем наблюдать увеличение числа заболевших. И как следствие Минздрав тогда, конечно, будет рекомендовать введение каких-то дополнительных мер", - сказал он.

  • За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19. В то же время рекордным было и число новых выздоровевших.
  • 20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.
  • Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.

Читайте также: Зеленский во время карантина выпил кофе в кафе Хмельницкого. Ляшко все видел

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
Украина максим степанов коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 