Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский во время карантина выпил кофе в кафе Хмельницкого. Ляшко все видел

Зеленский во время карантина выпил кофе в кафе Хмельницкого. Ляшко все видел - Фото
Фото: Telegram Офиса президента
03.06.2020, 20:20

В Telegram-канале президента рассказали, как Зеленский с членами своего офиса в Хмельницком посетил кафе, хотя их работа пока запрещена

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницкий выпил кофе в одном из кафе в центральной части города, чем вызвал "большой ажиотаж" среди местных жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно сообщению, Зеленский прогулялся по центру Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", — цитирует президента пресс-служба ОП.

При этом там добавили, что визит Зеленского "вызвал большой ажиотаж — горожане окружили кафе сразу, желая поздороваться с президентом и сделать фото".

Вместе с президентом и членами ОП в кафе, правда, на расстоянии, находился главный санврач Виктор Ляшко.

Как известно, согласно распоряжению Кабинета министров, работа заведений общественного питания в помещениях запрещена на период карантина. В данный момент кафе и рестораны могут работать только на вынос и на открытых террасах. Полноценная работа заведений питания, согласно сегодняшнему решению правительства, будет разрешена с 5 июня.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский Виктор Ляшко кафе карантин офис президента коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 