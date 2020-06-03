Зеленский во время карантина выпил кофе в кафе Хмельницкого. Ляшко все видел

Фото: Telegram Офиса президента

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницкий выпил кофе в одном из кафе в центральной части города, чем вызвал "большой ажиотаж" среди местных жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента.

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Согласно сообщению, Зеленский прогулялся по центру Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", — цитирует президента пресс-служба ОП.

При этом там добавили, что визит Зеленского "вызвал большой ажиотаж — горожане окружили кафе сразу, желая поздороваться с президентом и сделать фото".

Вместе с президентом и членами ОП в кафе, правда, на расстоянии, находился главный санврач Виктор Ляшко.

Крута кава у Хмельницькому! Ароматна і смачна! Перші кафе виходять з карантину, оговтуємося потихеньку від коронавірусної епідемії. pic.twitter.com/pLnbqO7lHB — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2020

Как известно, согласно распоряжению Кабинета министров, работа заведений общественного питания в помещениях запрещена на период карантина. В данный момент кафе и рестораны могут работать только на вынос и на открытых террасах. Полноценная работа заведений питания, согласно сегодняшнему решению правительства, будет разрешена с 5 июня.