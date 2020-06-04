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Коронавирус. В Украине – рекордное число новых больных COVID-19 за сутки

Коронавирус. В Украине – рекордное число новых больных COVID-19 за сутки - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
04.06.2020, 08:25

В Украине - рекордное число новых больных с коронавирусом за сутки. Выздоровевших пациентов с COVID-19 - в четыре раза больше, чем было вчера

За последние сутки в Украине зафиксировали 588 заболевших COVID-19, это рекордный показатель заболеваемости за все время эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. 

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За последние сутки выявили 588 новых больных (сутками ранее - 483). До этого высшим показателем было 578 заболевших 23 апреля. За сутки умерли 12 пациентов (днем ранее - восемь). Выздоровели 602 человек (152), это также является суточным рекордом.

Всего с начала эпидемии в стране COVID-19 заболели 25 410 человек, 11 040 выздоровели, 748 умерли.

  • 20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.
  • Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.
  • Вчера ВОЗ отметила, что Украина выходит на путь постепенной стабилизации по заболеваемости коронавирусом.
  • В то же время в Центре общественного здоровья Минздрава сообщили, что в Украине выросла летальность COVID-19.

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Марк Сировой
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Украина коронавирус COVID-19
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