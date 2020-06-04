Коронавирус. В Украине – рекордное число новых больных COVID-19 за сутки

За последние сутки в Украине зафиксировали 588 заболевших COVID-19, это рекордный показатель заболеваемости за все время эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
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За последние сутки выявили 588 новых больных (сутками ранее - 483). До этого высшим показателем было 578 заболевших 23 апреля. За сутки умерли 12 пациентов (днем ранее - восемь). Выздоровели 602 человек (152), это также является суточным рекордом.
Всего с начала эпидемии в стране COVID-19 заболели 25 410 человек, 11 040 выздоровели, 748 умерли.
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