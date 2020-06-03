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Коронавирус. В Украине выросла летальность COVID-19

Коронавирус. В Украине выросла летальность COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
03.06.2020, 15:21

По сравнению с 30 апреля сейчас летальность коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выше на полпроцента

В Украине за месяц вырос показатель летальности коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

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Сейчас показатель летальности составляет 3%, хотя 30 апреля был 2,5%.

По состоянию на 3 апреля средний показатель заболеваемости в стране составляет 59,3 инфицированных на 100 000 населения.

СПРАВКА. Летальность – это мединский статистический показатель, который является соотношением числа умерших к числу заболевших. 

Смертность – показатель, который отображает частоту случаев смертей в совокупности людей, объединенных общим признаком.

Например, в популяции из 1000 человек заболели 200, умерли 50. Показатель смертности будет составлять 5%, а летальности – 25%.

  • На 8:20 утра 3 июня в Украине зафиксировали 24 822 заболевших СOVID-19, 10 439 пациентов с коронавирусом выздоровели, 735 умерли. 
  • Сегодня ВОЗ отметила Украина выходит на путь постепенной стабилизации по заболеваемости коронавирусом.

Смотрите также: Кабмин ослабит карантин с 5 июня: что разрешат

Марк Сировой
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