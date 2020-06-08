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Больше 500 млн. Ученые США вычислили эффективность карантина против коронавируса

Больше 500 млн. Ученые США вычислили эффективность карантина против коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: pexels.com
08.06.2020, 18:15

Исследователи из США проанализировали эффективность карантинных мер в борьбе с распространением коронавируса

Карантин, закрытие бизнеса, ограничения на путешествия и другие мероприятия в целом позволили предупредить 530 миллионов заражений коронавирусом в США, Китае, Южной Корее, Италии, Иране и Франции. К такому выводу пришли исследователи из американского университета Калифорния-Беркли, передает Голос Америки.

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Отмечается, что карантинные меры позволили предотвратить 60 млн заражений коронавирусом в США.

Исследователи говорят, что их данные свидетельствуют об эффективности ограничительных мероприятий в замедлении распространения болезни.

"Не думаю, что любые другие меры в истории спасли столько жизней в течение короткого промежутка времени, – заявил ведущий автор исследования, Соломон Хсианг. – На людях очень сильно сказалась необходимость оставаться дома, отмена событий, но данные указывают, что каждый день имел очень значительные положительные последствия".

  • В Украине в течение последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 из-за игнорирования людьми рекомендаций по соблюдению карантина, в том числе при пользовании общественным транспортом.

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Наталия Медведева
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