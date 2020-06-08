Больше 500 млн. Ученые США вычислили эффективность карантина против коронавируса

Карантин, закрытие бизнеса, ограничения на путешествия и другие мероприятия в целом позволили предупредить 530 миллионов заражений коронавирусом в США, Китае, Южной Корее, Италии, Иране и Франции. К такому выводу пришли исследователи из американского университета Калифорния-Беркли, передает Голос Америки.
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Отмечается, что карантинные меры позволили предотвратить 60 млн заражений коронавирусом в США.
Исследователи говорят, что их данные свидетельствуют об эффективности ограничительных мероприятий в замедлении распространения болезни.
"Не думаю, что любые другие меры в истории спасли столько жизней в течение короткого промежутка времени, – заявил ведущий автор исследования, Соломон Хсианг. – На людях очень сильно сказалась необходимость оставаться дома, отмена событий, но данные указывают, что каждый день имел очень значительные положительные последствия".
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