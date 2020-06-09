Гонка на выживание. Топ-10 вакцин-кандидатов против коронавируса – таблица

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По состоянию на 6 июня уже 10 вакцин-кандидатов против коронавируса проходят клинические испытания. Об этом говорится в обзорной статье медицинского журнала The Lancet.

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Обычно разработка вакцин - это долгий процесс. В среднем на это уходит 10 лет. Испытания, где добровольцев вакцинируют, а затем специально пытаются заразить вирусом, могут ускорить процесс, "но этические и научные достоинства этого подхода остаются спорными", пишут ученые.

Ключевая проблема спешки с созданием вакцины состоит в том, что не до конца изученные кандидаты могут усугубить заболевание. Поэтому столь важно выдерживать все протоколы проверок. Исследователи из Оксфордского университета и компании AstraZeneca надеются получить первые данные фазы III уже летом, хотя многие эксперты утверждают, что даже 1,5 года для первой вакцины - невероятно агрессивный график.

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Некоторые из передовых вакцин-кандидатов используют новые технологические платформы. мРНК-1273 от Moderna, которая была введена в клинические испытания всего через 66 дней после расшифровки генома SARS-CoV-2, доставляет генетическую последовательность вируса в клетку-хозяина и используют ее механизмы для производства там интересующих антигенов. Для переноса мРНК вируса вакцина Moderna использует синтетические липидные наночастицы.

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В Оксфорде делают вакцину AZD1222: аденовирус шимпанзе используют для переноса ДНК для антигена S-белка. Так как сами аденовирусы иммуногенны, этот метод может создавать устойчивый ответ В-клеток и Т-клеток памяти иммунитета, что потенциально приведет к лучшей профилактике коронавируса с меньшими дозами. Однако пока не было вакцины на основе нуклеотидов и аденовирусов, которая была бы одобрена в США или ЕС. Пока неизвестно, могут ли кодируемые мРНК антигены обеспечивать достаточную защиту от патогенов.

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Sanofi и GlaxoSmithKline (два из четырех ведущих производителей вакцин) фокусируются на более устоявшихся технологиях: их вакцина-кандидат состоит из самого антигена белка в сочетании с адъювантом для более сильного иммунного ответа. Несколько компаний уделяют внимание подходам с использованием ослабленного или "убитого" целого SARS-CoV-2.

ВОЗ знает о более чем 100 кандидатах на доклиническое развитие, но большинство из таких вакцин существуют скорее на бумаге, чем на самом деле. Вакцинологи надеются, что несколько кандидатов дойдут до финиша: это облегчит производственные проблемы. Тем не менее, типичный показатель успеха при разработке вакцины составляет не более 6%.

Проблема еще и в том, что нереально координировать и централизованно контролировать все исследования, чтобы действительно выбрать самого-самого эффективного кандидата. Некоторые компании-разработчики, сильно рискуя уже сейчас, вкладывают средства в масштабирование производства компонентов для своих вакцин уже сейчас, хотя вероятность, что их кандидат потерпит неудачу, пока весьма высок.

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