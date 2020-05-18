Как мыло разрушает вирусные частицы: познавательное видео молекулярного уровня

Мировой Банк данных трехмерных структур белков и нуклеиновых кислот показал анимационный ролик, как обычное мыло действует на вирусы, в том числе коронавирус SARS-CoV-2. Видео размещено в YouTubе-канале Protein Data Bank.
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Молекулы мыла разрушают внешний слой вирусов и тем самым останавливают заражение и/или передачу инфекции.
Оболочка вирусов состоит преимущественно из липидного бимолекулярного слоя, который отлично разрушается мылом.
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"Посмотрите на молекулярном уровне, как мыло разрушает коронавирус, используя серию гидрофильных и гидрофобных взаимодействий. Всегда используйте мыло, когда моете руки", – настаивают они.
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