Как мыло разрушает вирусные частицы: познавательное видео молекулярного уровня

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Молекулы мыла практически рвут вирусные частицы на части, разрушая поверхностный слой вирионов

Мировой Банк данных трехмерных структур белков и нуклеиновых кислот показал анимационный ролик, как обычное мыло действует на вирусы, в том числе коронавирус SARS-CoV-2. Видео размещено в YouTubе-канале Protein Data Bank.

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Молекулы мыла разрушают внешний слой вирусов и тем самым останавливают заражение и/или передачу инфекции.

СПРАВКА. Действие мыла обусловлено несколькими факторами. Молекулы мыла образуют микрошарики-мицеллы с катионами натрия/калия на поверхности (эта поверхность гидрофильна, она "притягивается" к воде) и "хвостами" из остатков органической кислоты, которые обращены внутрь таких сфер – это липофильная среда, которая "притягивает" и растворяет липидные соединения, то есть жиры.

Оболочка вирусов состоит преимущественно из липидного бимолекулярного слоя, который отлично разрушается мылом.

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"Посмотрите на молекулярном уровне, как мыло разрушает коронавирус, используя серию гидрофильных и гидрофобных взаимодействий. Всегда используйте мыло, когда моете руки", – настаивают они.

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Теги: наука, вирус, дезинфекция, гигиена, мыло, коронавирус, COVID-19, SARS-CoV-2
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