Гигиена. Сотрудник посольства США помыл руки и спел про Марусю и Иванка – видео

Пресс-атташе посольства США в Украине Рэй Кастильо на личном примере показал, как украинские песни помогают правильно мыть руки с мылом - тщательно и не менее 20-30 секунд. Видео разместили в Facebook посольства.
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В сети это уже не первое видео от "музыкального" пресс-атташе. Раньше он уже делился собственным рецептом приготовления индюшатины на День благодарения, пел песни в честь Дня независимости Украины, а в период эпидемии коронавируса вместе с группой Mad Heads приободрил украинцев песней "Надежда есть".
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