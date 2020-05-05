Гигиена. Сотрудник посольства США помыл руки и спел про Марусю и Иванка – видео

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Пресс-атташе посольства США в Украине Рэй Кастильо показал, что именно вдохновляет его на ежедневное тщательное мытье рук в условиях эпидемии

Пресс-атташе посольства США в Украине Рэй Кастильо на личном примере показал, как украинские песни помогают правильно мыть руки с мылом - тщательно и не менее 20-30 секунд. Видео разместили в Facebook посольства.

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В сети это уже не первое видео от "музыкального" пресс-атташе. Раньше он уже делился собственным рецептом приготовления индюшатины на День благодарения, пел песни в честь Дня независимости Украины, а в период эпидемии коронавируса вместе с группой Mad Heads приободрил украинцев песней "Надежда есть".

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  • 26 февраля 2020 года в посольстве США в Украине записали видеообращение своих сотрудников, что Крым - это Украина.
  • 2 апреля посольство США в Украине обратилось к Илону Маску с просьбой выделить стране аппараты ИВЛ.

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Теги: видео, песня, Посольство США, дезинфекция, гигиена, эпидемия, коронавирус, Рэй Кастильо
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