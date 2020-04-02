Моем руки дольше 20 секунд: урок гигиены от орангутанга из Флориды - видео

Иллюстративное фото: pixabay.com

В сети опубликовано видео, как орангутанг Сандра из Центра для больших обезьян во Флориде "придерживается правил профилактики" во время эпидемии коронавируса, тщательно вымывая лапы дольше минимально положенных 20 секунд. Ролик размещен Центром в Facebook.

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Героиня ролика родилась в 1986 году в зоопарке в Германии. После она долгое время жила в зоопарке Буэнос-Айроса, а когда он в 2019 году закрылся, переехала в американский Центр для больших обезьян.

Сотрудники Центра пишут, что пример Сандры может вдохновить людей соблюдать меры безопасности в борьбе с коронавирусом и правильно мыть руки в период карантина.

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