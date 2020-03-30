Антидепрессанты. В Нью-Йорке разобрали из приютов всех собак и кошек - Bloomberg

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В Нью-Йорке почти не осталось бездомных животных: на фоне эпидемии коронавируса в США местные жители разобрали из приютов практически всех кошек и собак. Об этом пишет местное издание Bloomberg.

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Американцы считают, что собаки "отлично снижают уровень стресса, успокаивают, а еще с ними можно бегать по утрам".

Из-за ажиотажа вокруг домашних животных акции компаний по продаже корма для кошек и собак резко возросли в цене, пишет издание, а поставщики корма отмечают значительное повышение спроса на их товар.

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19 февраля украинка отказалась покидать Ухань без своей собаки.

30 марта в Бельгии кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина.

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