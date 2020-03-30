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Антидепрессанты. В Нью-Йорке разобрали из приютов всех собак и кошек - Bloomberg

Антидепрессанты. В Нью-Йорке разобрали из приютов всех собак и кошек - Bloomberg - Фото
Фото: depositphotos.com
30.03.2020, 10:10

Американцы в месте наибольшей вспышки вируса разбирают животных, чтобы снизить уровень стресса от изоляции и социального дистанцирования на карантине

В Нью-Йорке почти не осталось бездомных животных: на фоне эпидемии коронавируса в США местные жители разобрали из приютов практически всех кошек и собак. Об этом пишет местное издание Bloomberg.

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Американцы считают, что собаки "отлично снижают уровень стресса, успокаивают, а еще с ними можно бегать по утрам". 

Из-за ажиотажа вокруг домашних животных акции компаний по продаже корма для кошек и собак резко возросли в цене, пишет издание, а поставщики корма отмечают значительное повышение спроса на их товар.

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