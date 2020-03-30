Коронавирус. В Бельгии кошка заразилась от хозяина

Фото: depositphotos.com

В Бельгии кошка заразилась новой коронавирусной инфекцией от хозяина. Об этом сообщает пресс-служба бельгийского Федерального агентства по безопасности продовольственной сети (AFSCA).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У кошки были симптомы этого заболевания - нарушение дыхания и проблемы с пищеварением. Факт заражения выявили сотрудники факультета ветеринарии Льежского университета, пишет DW.

"Сегодня нет доказательств того, что вирус передается от домашних животных людям или другим питомцам", - заявляют в AFSCA. Однако там рекомендуют избегать тесного контакта с животными, мыть руки после прикосновений к животному, а также не позволять ему лизать ваше лицо, поскольку изначально вирус происходил от диких животных, а лишь затем он адаптировался к людям.

В Агентстве, отвечая на вопрос о том, могут ли домашние питомцы заразиться COVID-19 от хозяина, говорят, что "этот риск низок". Пациентам с COVID-19 рекомендуется предпринимать необходимые гигиенические меры при контакте с домашним животным, чтобы оно не стало носителем и распространителем вируса на некоторое время.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.

Смотрите анимацию: В США составляют атомную модель оболочки коронавируса SARS-CoV-2