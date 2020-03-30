Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В Бельгии кошка заразилась от хозяина

Коронавирус. В Бельгии кошка заразилась от хозяина - Фото
Фото: depositphotos.com
30.03.2020, 09:45

В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от человека

В Бельгии кошка заразилась новой коронавирусной инфекцией от хозяина. Об этом сообщает пресс-служба бельгийского Федерального агентства по безопасности продовольственной сети (AFSCA).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У кошки были симптомы этого заболевания - нарушение дыхания и проблемы с пищеварением. Факт заражения выявили сотрудники факультета ветеринарии Льежского университета, пишет DW.

"Сегодня нет доказательств того, что вирус передается от домашних животных людям или другим питомцам", - заявляют в AFSCA. Однако там рекомендуют избегать тесного контакта с животными, мыть руки после прикосновений к животному, а также не позволять ему лизать ваше лицо, поскольку изначально вирус происходил от диких животных, а лишь затем он адаптировался к людям.

В Агентстве, отвечая на вопрос о том, могут ли домашние питомцы заразиться COVID-19 от хозяина, говорят, что "этот риск низок". Пациентам с COVID-19 рекомендуется предпринимать необходимые гигиенические меры при контакте с домашним животным, чтобы оно не стало носителем и распространителем вируса на некоторое время.

Смотрите анимацию: В США составляют атомную модель оболочки коронавируса SARS-CoV-2

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
кошка бельгия домашние животные коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 