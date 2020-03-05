Больной COVID-19 в Гонконге, вероятно, заразил коронавирусом свою собаку: медики

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У собаки, которая жила в доме больного коронавирусом в Гонконге, в анализах из носа и пасти на прошлой неделе обнаружили "низкий уровень" инфицирования вызывающим COVID-19 вирусом. Об этом пишет пресс-служба Департамента сельского и рыбного хозяйства Гонконга.

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Газета South China Morning Post уточняет, что зараженная собака - померанский шпиц. Медики трижды взяли пробы и проверили их на SARS-CoV-2. Скорее всего, считают они, это первый зафиксированный случай передачи вируса от человека к животному, а не вариант, при котором пес "подхватил" вирус где-то на улице.

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У собаки не выявлено никаких симптомов коронавирусной инфекции, однако она будет оставаться в карантине, пока тесты не покажут отрицательный результат. Тогда пса вернут хозяину.

Исследования показывают, что этот вирус может передаваться человеку от летучих мышей, что, вероятно, и стало причиной вспышки заболеваемости в мире. Однако пока нет доказательств, что домашние животные передают вирус людям. Изучение родственного вируса, который вызывает SARS, показало, что кошки и собаки не заболевают им и не передают его людям.

19 февраля украинка отказалась от эвакуации из китайского Уханя на родину, так как ей не разрешили взять с собой ее шпица. Президент заявил, что "мы вас вернем".

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