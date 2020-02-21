"Мы вас вернем". Зеленский позвонил девушке с собачкой, что осталась в Ухане

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Президент сказал Анастасии Зинченко, что тех, кто занимался эвакуацией, "можно понять: все немножко нервничают из-за ситуации". Обещает помочь.

Украинку Анастасию Зинченко, которую не забрали при эвакуации из китайского города Ухань из-за ее отказа уехать без собаки, вернут на родину. Это пообещал сделать президент Владимир Зеленский, связавшись с ней по телефону: видео звонка девушка выложила в Instagram.

По ее словам, глава государства "подбодрил". Из его слов, однако, не понятно, как именно девушку со шпицем собираются вывозить из города-очага вспышки коронавируса COVID-19.

Далее - речь мужчины из телефона с голосом Зеленского: "Вы в Китае находитесь? Я знаю, что вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Ну, вот я только что об этом узнал. Смотрите, мы вас там не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способы, я просто не знал... Недавно узнал об этой проблеме, о том, что они побоялись почему-то брать собаку на борт. Ну, можно понять, все немножко нервничают из-за ситуации. Но мы найдем способ и вас обязательно вернем".

Власти утверждают, что Зинченко отказали из-за того, что у нее не было полного пакета документов для вывоза своего померанского шпица за границу. Она утверждает, что китайские власти ничего не запрещали, и винит МИД в небрежности.

Тема дня: Наконец-то дома. Украина эвакуировала своих граждан из Китая

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Теги: собака, эвакуация, ухань, Анастасия Зинченко, коронавирус, вирус, COVID-19
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